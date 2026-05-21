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三星最后关头避过罢工危机 股价曾飙7% 韩股暴升触发熔断

股市
更新时间：10:52 2026-05-21 HKT
发布时间：10:52 2026-05-21 HKT

三星电子与工会达成初步协议，在最后关头避免了罢工危机。受消息刺激，韩国Kospi指数今早升逾6%，三星股价曾升近7%，竞争对手SK海力士亦一度升7%。韩股大升更导致Kospi指数及Kosdaq指数启动熔断机制，暂停程式化交易5分钟。

综合外电报道，三星电子和工会的谈判在最后一刻达成初步协议，三星电子周三晚上发表声明指，劳资双方已就工资和集体谈判协议达成初步协议。工会亦证实，暂停原定于5月21日至6月7日举行的罢工计划。

英伟达业绩反映记忆体需求仍强

Eugene资产管理公司的首席投资官Ha SeokKeun表示，劳资双方达成的初步协议，从降低不确定性的角度来看是个正面消息，他又指英伟达的财报电话会议再次强调，人工智能驱动的记忆体需求，特别是高频宽记忆体（HBM）和先进 DRAM依然极为强劲，也推动相关韩股今早大升。Fibonacci全球资产管理行政总裁Jung In Yun亦指，由于全球 AI 基础设施的需求，韩国的半导体产业在基本面上依然非常强劲。

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韩国股市今年来全球表现最佳，升幅超过80%，主要由于人工智能的需求推动了记忆体晶片股急升。

过去数日，三星电子和工会反复进行谈判，工会负责人周三早上仍表示周四会进行罢工。由于三星对韩国经济的重要性，韩国政府在最后关头再次出面斡旋，劳动部长Kim Young-hoon昨晚召集双方进行磋商，最终晚上10时半左右，双方达成了初步协议。

特殊奖金计划3年盈利目标1.04万亿

根据方案，三星将启动特殊的绩效奖金制度，根据半导体部门的盈利情况奖励员工。这项为期十年的奖金计划将涉及更高的利润目标：2026年至2028年年目标为200万亿韩元（约1.04万亿港元），2029年至2035年为100万亿韩元（约5200亿港元）。三星工会通知成员，将于5月23日上午9时至5月28日上午10时就2026年初步薪酬协议进行投票。

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