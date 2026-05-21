Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

OpenAI据报最快周五提交IPO文件 拟秋季上市

股市
更新时间：10:08 2026-05-21 HKT
发布时间：10:08 2026-05-21 HKT

据彭博引述消息报道， OpenAI正准备在未来几周内提交首次公开募股（IPO）申请，目标是在秋季某个时候上市。

报道指出， OpenAI正在与高盛和摩根士丹利合作，最早于本周五提交一份保密的IPO文件，但具体时间仍不确定。公司在一份声明中则表示，「我们会定期评估一系列战略选择。我们的重点仍然是执行」。

马斯克败诉 消除不利因素

报道提到，马斯克对于OpenAI及其联合创始人奥特曼提起的诉讼早前遭驳回，从而消除了OpenAI上市计划中的一个不利因素。马斯克是OpenAI的早期投资者，他声称在奥特曼的领导下，OpenAI背离了其造福公众的使命，转型为营利企业，但陪审团最终驳回诉讼，认为他提讼的时间太迟。

另一方面，路透早前一篇报道指出，OpenAI此次IPO可能使公司估值高达1万亿美元。
 

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
港漂没睇楼签临约950万买楼 事后感被骗拒成交 反遭业主控告 大律师指买家犯3大错误
港漂没睇楼签临约950万买楼 事后感被骗拒成交 反遭业主控告 大律师指买家犯3大错误
楼市动向
4小时前
黎明佛山开骚妻女罕现身 8岁爱女超投入一特征同老窦如饼印 妻子阿Wing零表情惹关注
黎明佛山开骚妻女罕现身 8岁爱女超投入一特征同老窦如饼印 妻子阿Wing零表情惹关注
影视圈
18小时前
马浚伟履新衍生集团副主席  公开巨型办公室优越环境  巨窗尽览无敌山景拥私人咖啡角落
马浚伟履新衍生集团副主席  公开巨型办公室优越环境  巨窗尽览无敌山景拥私人咖啡角落
影视圈
16小时前
不适壮男路边休息猝死摇摇椅上 网民生命讨论成热搜︱有片
00:21
不适壮男路边休息猝死摇摇椅上 网民生命讨论成热搜︱有片
即时中国
17小时前
港漂小红书教9招「完美伪装香港人」惹议 来港4年总结「扮港人」精髓 网民睇到一点急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
港漂小红书教9招「完美伪装香港人」惹议 来港4年总结「扮港人」精髓 网民睇到一点急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
时事热话
20小时前
大埔巴希雅海湾重庆烧烤易手！ 老板惨呻单日仅赚$800   网民归咎2大死因劝新场主借鉴
大埔巴希雅海湾重庆烧烤易手！ 老板惨呻单日仅赚$800   网民归咎2大死因劝新场主借鉴
饮食
17小时前
蔡楚辉摄
天文台｜黄色暴雨警告信号取消 今日大致多云 最高气温约29度
社会
3小时前
日女议员被爆疑曾拍AV 网民揪出番号旧片重登榜首
日女议员被爆疑曾拍AV 网民揪出番号旧片重登榜首
即时国际
16小时前
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
旅游
2026-05-19 19:47 HKT
资料图片
沙田乙明邨61岁男子堕楼亡 重案组跟进调查
突发
4小时前