OpenAI据报最快周五提交IPO文件 拟秋季上市

据彭博引述消息报道， OpenAI正准备在未来几周内提交首次公开募股（IPO）申请，目标是在秋季某个时候上市。

报道指出， OpenAI正在与高盛和摩根士丹利合作，最早于本周五提交一份保密的IPO文件，但具体时间仍不确定。公司在一份声明中则表示，「我们会定期评估一系列战略选择。我们的重点仍然是执行」。

马斯克败诉 消除不利因素

报道提到，马斯克对于OpenAI及其联合创始人奥特曼提起的诉讼早前遭驳回，从而消除了OpenAI上市计划中的一个不利因素。马斯克是OpenAI的早期投资者，他声称在奥特曼的领导下，OpenAI背离了其造福公众的使命，转型为营利企业，但陪审团最终驳回诉讼，认为他提讼的时间太迟。

另一方面，路透早前一篇报道指出，OpenAI此次IPO可能使公司估值高达1万亿美元。

