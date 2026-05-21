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Nvidia首季收入增85%破顶 数据中心占比逾9成 股价盘后仍跌

股市
更新时间：09:09 2026-05-21 HKT
发布时间：09:09 2026-05-21 HKT

英伟达（Nvidia，NVDA）周三（20日）收市后再次交出一份强劲季绩，但惊喜程度已不如以往。集团公布2027财年首季收入录816.2亿美元，按年增85%，按季升20%，创季度新高，并较市场预期为佳；经调整每股盈利为1.87美元，按年增长140%，同样胜预期。期内，核心业务数据中心收入达752亿美元，占整体收入超过九成，继续刷新历史纪录，显示AI算力需求仍是公司增长的绝对主线。业绩公布后，英伟达盘后股价跌1.26%，收报220.66美元。

「超预期幅度」明显收窄

然而，相比过去多个季度大幅超预期的表现，本次业绩的「超预期幅度」明显收窄。按照美银此前统计，英伟达过去十个季度平均可较指引高出7%至8%。以此前780亿美元的指引中值推算，本季收入理应落在830亿至840亿美元区间，而实际结果低于该区间下限约1.7%。

下季指引未计入中国收入

展望未来，公司预计第二季收入录910亿美元（上下浮动2%），高于市场平均预期，但低于最乐观预估的960亿美元。值得注意的是，该指引未包含任何来自中国的数据中心计算收入，意味当前预测完全建立在中国以外需求之上。

增回购授权 上调股息

资本回报方面，英伟达宣布新增800亿美元股票回购授权，并将季度股息由每股0.01美元大幅上调至0.25美元。此举显示公司现金流充裕及对长期盈利能力的信心。

逐步转向新业绩披露框架

此外，公司正逐步转向新的业绩披露框架，将业务重组为「数据中心」与「边缘计算」两大平台。其中，数据中心将细分为超大规模客户与ACIE市场（涵盖AI云、工业及企业应用），而边缘计算则包括PC、游戏、AI-RAN、机器人及汽车等领域。这一变动有助于更准确反映未来增长驱动力，但短期内也会影响历史数据的可比性，增加市场解读难度。
 

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