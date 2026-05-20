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三星电子劳资调解破裂 工会周四起大罢工 股价一度急跌逾4%

股市
更新时间：11:54 2026-05-20 HKT
发布时间：11:54 2026-05-20 HKT

据韩联社引述消息报道，三星电子劳资调解破裂，工会将于明日（21日）起罢工。受消息影响，三星电子在韩股盘中一度急跌逾4%至263500韩元，其后跌幅收窄，暂报268000韩元，续跌约2.7%。港股市场方面，南方两倍做多三星电子（7747）暂跌逾7%。

其他存储概念股中，南方两倍做多海力士（7709）暂跌1.4%至79.96元；兆易创新（3986）大升13%至684元；澜起科技（6809）亦升2.4%至433.
8元。

罢工后仍将努力达成协议

三星工会表示，由于管理层延迟作出决策，谈判已经结束，但接受调解方的提议，即使举行罢工，仍将继续努力达成协议。

三星电子则表示，将尝试透过与工会对话解决争端，但指工会提出过高诉求，要求的奖金为社会所不可接受，若接受工会诉求，将对其他企业及商业活动造成负面影响。公司又指，对于未能达成友好协议深表歉意。

相关文章：三星与工会谈判陷僵局 恐爆18天罢工行动 影响全球半导体供应

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