恒指反弹122点 腾讯AI模型商业化升逾2% 中芯逆市跌 专家料后市弱｜港股收市

美国推迟对伊朗的军事攻击计划，市场观望气氛浓厚，亚洲主要股市升跌不一，港股亦窄幅上落。恒指全日收报25797点，升122点，终止两连跌势，全日波幅仅174点。不过大市成交进一步回落至2721亿元，为一周以来最少。北水亦转流入12.65亿元。

恒指高开18点后，曾倒跌4点，随著重磅股腾讯（700）和一众金融股带动止跌回升，全日走势反复，最多升170点，收报25797点，升122点。国指收报8639点，升41点。科指收报4857点，升12点。

百度绩后涨逾1%

部分科网股回暖撑市。据报腾讯（700）旗下腾讯云两款智能体开发平台提供的模型，将结束免费，转为正式商用服务，刺激腾讯股价扬2.4%，收报460元。有调研机构报告指出，阿里巴巴（9988）旗下阿里云AI IaaS和MaaS两大领域市占率位列第一，阿里巴巴涨1.2%，收报133.3元。网易（9999）向上1.8%，收报178.2元；百度（9888）绩后走高1.5%，收报136.7元；美团（3690）涨1.1%，收报83.05元。

黄仁勋料中国会放行进口AI晶片

晶片巨头Nvidia行政总裁黄仁勋估计，中国最终会允许从美国进口AI晶片，国产晶片股多股下行。中芯（981）跌0.3%，收报68.5元；天数智芯（9903）向下5.1%，收报455元；澜起科技（6809）走低3.9%，收报423.6元；上海复旦（1385）挫2.6%，收报37.72元。

智谱挫逾9% MINIMAX跌7%

早前热炒的AI大模型挨沽，智谱（2513）泻9.4%，收报1030元；迅策（3317）大跌9.7%，收报250元；MINIMAX（100）急跌7.2%，收报742.5元。

渣打中银升2%

金融股造好，渣打（2888）涨2.3%，收报201.2元；中银香港（2388）走高1.8%，收报46.96元，再创历史新高；汇丰（005）扬1.6%，收报140.3元；中行（3988）向上1.2%，收报5.27元；建行（939）升1%，收报8.85元。

个股方面，衍生集团（6893）宣布演员马浚伟将获委任为执行董事、董事会副主席及联席行政总裁后，股价大升1.1倍，收报0.285元。药明合联（2268）拟动用最多1亿美元内部资金回购公司股份，股价升3.3%，收报55.15元。药捷安康（2617）折让18%配股集资1.6亿元，股价下跌6.4%，收报46.6元。

蓝思科技（6613）大折让45.7%入股巨腾国际（3336），巨腾复牌后急挫25.9%，收报3元；蓝思科技亦挫4.7%，收报22.46元。

伍礼贤料有机会下试25000点

光大证券国际证券策略师伍礼贤表示，习特会未能为市场带来惊喜，市场焦点重返中东局势，加上内地经济数据失色，令港股日前急跌，目前表现则属急跌后技术性反弹。他续指，港股反弹力度较弱，估计需要内地经济数据出现改善，以及重磅科技股重返升轨，方能走出弱势，预计恒指短期内若未能收稳25600点，有机会下试25000点。

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美国押后对伊朗发动军事打击，恒指今早高开18点后，最多升170点，高见25845点；中午收市升98点或0.39%，报25774点。成交额1,451.86亿元。科指半日跌5点或0.11%，报4839点。

腾讯（700）今早曾升弹逾4%，半日升2.7%报461.4元，据报腾讯云两款模型将结束免费，转为正式商用服务。阿里巴巴（9988）半日升1.5%，报133.7元；有报告指阿里云在内地总市占升至38.1%，整体稳居第一。百度（9888）绩后一度升2.7%，中午升1.18%报136.3元。其余重磅科技股，美团（3690）升0.48%；小米（1810）升0.06%；京东（9618）则跌0.6%。

智谱挫逾12% 迅策跌近一成

「AI三宝」挨沽，智谱 （2513） 挫12.7%，MINIMAX （100） 跌7.6%，迅策 （3317） 跌9.7%。

英伟达行政总裁黄仁勋估计，中国最终会允许从美国进口AI晶片。晶片股普遍下挫，中芯（981）跌3.49%；华虹半导体（1347）跌2.3%；天数智芯（9903）跌5.2%；澜起科技（6809）跌4.7%。

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中银香港破顶 中行工行升逾1％

金融股造好，中银香港（2388）「破顶」升2.16%，报47.12元。渣打（2888）升2.54%；汇丰（005）升0.86%。内银股亦向上，中行（3988）升1.7%；工行（1398）升1.6%；建行（939）升1.1%。

国际金价偏软，紫金黄金国际（2259）、紫金矿业（2899）、山东黄金（1787）齐跌逾3%。

衍生集团（6893）昨日宣布马志伟（别名马浚伟）将获委任为公司执行董事、董事会副主席及联席行政总裁，5月20日起生效。衍生今早曾升168%至0.365元；中午报0.355元，升逾161%。

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0930：美国总统特朗普表示，已下令推迟原定于周二（19日）对伊朗发动的预定军事打击；伊朗最高领袖穆杰塔巴则发声明，重申将考虑在敌人不擅长的领域开辟新战线。国际油价昨日冲高后，今早见回落，纽约期油报102.94美元，跌约1.4%；布兰特期油跌2.1%，报109.74美元。至于现货金价跌约0.09%，报4,562美元。

美股三大指数周一个别发展，其中道指收市升159点或0.32%，报49686点；标指跌5点或0.07%，报7403点；纳指跌134点或0.51%，报26090点。亚太区股市今早弱势，日股今早跌约0.1%至60752点，韩股则跌逾3%至7260点。

网易开市升逾2% 汇控涨逾1%

港股方面，恒指今早高开18点，报25693点。蓝筹股中，网易（9999）开市升2.6%，汇控（005）升1.4%，为表现最佳蓝筹；相反，华润万象生活（1209）及京东（9618）分别跌2%及1.9%。

科网股个别发展，阿里巴巴（9988）及腾讯（700）开市分别跌0.9%及无起跌；美团（3690）跌0.7%；小米（1810）升0.07%，百度（9888）昨晚公布业绩后，开市跌0.15%。

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药明合联拟斥最多1亿美元回购

个股消息中，药明合联（2268）拟动用最多1亿美元的内部资金，委托专业受托人按市价在公开市场购买公司股份；该股开市报54.55元，升逾2%。

药捷安康折让18%配股

此外，药捷安康（2617）拟配售383.6万股，集资1.6亿元，相当于经扩大已发行H股1.2%及已发行股份约0.9%，每股配售价40.83元，较上日收市价折让18%；该股开市报47.38元，跌约5%。

北水动向方面，昨日净卖出港股78.76亿元，国寿（2628）、理想汽车（2015）及腾讯（700）分别获净买入13.45亿元、7.65亿元及5.49亿元；而盈富基金（2800）、阿里（9988）、泡泡玛特（9992）分别遭净卖出53.02亿元、13.42亿元及4.04亿元。

