港股趁低买才是王道｜唐牛

港股上星期四在腾讯（700）及阿里巴巴（9988）业绩带动下造好，一度大升逾400点，冲上26800点水平，可惜好景不常（定系一如预期），大市高开后由头沽到尾，埋单微升不足1点，近乎白做。

翌日（上周五）在外围拖累下，恒指再跌逾400点，失守26000点水平，如果用即市高低位计，累积跌幅达千点。再一次证明，港股好消息只能食糊，追货只会变成蟹货，趁低买才是王道。

快手回落有值博率

根据呢个套路，近期最有值博率的股票，非快手（1024）莫属，旗下可灵AI引资的消息，带动股价冲至57.4元的两个月新高，最新已跌穿50元，起步位也失守了，有耐性的战友，值得一试。

唐牛

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