恒指大跌426点 大模型双雄急挫 韩股五周升势断缆 专家料短期仍有沽压｜港股收市

亚太区主要股市受压，港股高开2点后向下探，终收报25962点，跌426点或1.6%，止步连升两日，大市成交额3253亿，连续两日突破3000亿元。一周计，恒指累跌430点或1.6%。韩股破顶后回吐，韩国综合指数曾高见8046点，终收报7493点，跌488点或6.1%，结束5周升势。

恒指高开2点，报26391点，已是全日高位，其后步步下挫，午后低见25847点，跌542点，终收报25962点，跌426点或1.6%，止步连升两日。国指收报8691点，跌167点或1.9%，连跌6日累跌228点或2.6%；科指报4941点，跌135点或2.7%，连跌两日。

恒指全周跌1.6% 科指累泻3%

一周计，三大指数齐转跌，恒指累跌430点或1.6%；国指累跌198点或2.2%；科指累跌161点或3.2%。本周计，京东（9618）、理想汽车（2015）、美的（300）为表现最标青的蓝筹股，分别累涨7.9%、7.9%和7.4%。新东方（9901）、泡泡玛特（9992）和信达生物（1801）的表现最差，分别累跌9.4%、9.3%和8.9%。

韩股全周倒跌4点

亚洲主要股市方面，日经指数收报61409点，跌1244点或2%。台湾加权指数报41172点，跌579点或1.4%。韩国综合指数创新高后回吐，曾高见8046点，终收报7493点，跌488点或6.1%。一周计，日经指数累跌2.1%；台湾加权指数累跌1%；韩国综合指数累跌4点，结束5周升势。

京东健康及阿里健康齐泻逾6%

网上医疗平台股领跌，京东健康（6618）和阿里健康（241）为表现最差的蓝筹股，京东健康收报45.16元，跌6.6%；阿里健康绩后报4.24元，跌6.6%。美银证券发表研究报告指，阿里健康最新的业绩处于指引范围内，略低于市场预期，意味著下半财年增长放缓，惟其派发特别息带来正面惊喜，维持「买入」评级，目标价为6元。

国产大模型双雄走弱，智谱（2513）收报1040元，跌4.6%；MINIMAX（100）报794元，跌6.6%。半新股澜起科技（6809）报448.6元，跌7%。在港上市的南方两倍做多三星电子（7747）报136.55元，跌12.2%；南方两倍做多海力士（7709）报90.92元，跌13.4%。

医药股个别发展，药明生物（2269）收报33.68元，升3.2%，为表现最好的蓝筹股。药明康德（2359）收报127.9元，跌1.7%。该公司拟发行近68亿元人民币可转换债券，以作全球产能及能力发展。

科技股方面，阿里巴巴（9988）及京东系放榜急升后回吐，阿里报132.3元，跌4.1%；京东（9618）报127.9元，跌1.7%。百度（9888）据报成立百度模型委员会，建设及强化人工智能（AI）技术优势，但消息未能挽救股价，收报135.8元，跌3.6%。美团（3690）报82.7元，跌3.5%；小米（1810）报30.7元，跌3.2%。腾讯（700）则报456.4元，升0.3%。

何启聪：美股A股调整加剧港股下跌

资深投资理财人何启聪表示，午后港股大跌或因今晚美股偏向调整，「而A股本来就是开始了调整，所以内资与外资都沽，令港股是日更弱。」因此股市下跌相信与经济或企业盈利等的忧虑无关，而仅仅是供求关系因是日资金流而太倾侧。至于中美元首会面没有实质结果之类的说法，他亦不相信是跌市原因，「相信没有人预期两者会有太多协议能够达成，心态上No news is good news。」

伍礼贤料25600点有支持

光大证券国际证券策略师伍礼贤表示，市场对「习特会」的憧憬降温，焦点转移至美伊战争等其他地方，预期恒指短期有机会继续受压，25600点为支持位，26800至27000点为阻力位。他认为，韩国半导体股是短期调整，因为此前累计升幅多；至于港股半导体股则受业绩影响，中芯国际（981）和华虹半导体（1347）的第二季度指引有分歧。

下周迎来恒指季检，市场关注智谱和MINIMAX会否纳入科指，伍礼贤指出，虽然该两股的市值达到数千亿元，以及属于经济发展前沿的行业，但质疑是次将其纳入的必要性，故认为该两股和其他半新股被纳入科指的机会「一半半」。

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韩股及日股分别急挫7.5%及2%，受亚太区股市拖累，港股午后跌幅扩大，跌逾500点，跌穿26000大关。

阿里健康（241）及京东健康（6618）齐跌逾6%，阿里巴巴（9988）跌逾4%，美团（3690）、小米（1810）及快手（1024）均跌逾3%。腾讯（700）暂时靠稳，升0.4%；中芯（981）升幅收窄至不足1%。

除了亚太区股市下挫，美股指数期货亦下跌，纳指100期货现跌1.2%；标指期货跌近0.7%。



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1230：恒指今早轻微高开1点后随即向下，最多跌329点，低见26059点；半日跌229点或0.87%，报26160点，成交额1,511.49亿元。科指半日跌63点或1.25%，报5012点。

科网股个别发展，腾讯（700）升1%；阿里巴巴（9988）及美团（3690）分别跌2.1%及2.5%；小米（1810）跌1.95%。

中芯（981）绩后升4%，华虹（1347）则跌3.93%。药明生物（2269）升3%；药明康德（2359）跌0.69%；药明巨诺（2126）跌4.6%；信达生物（1801）跌5.1%。

毛戈平（1318） 据报遭两名股东大手减持股份，今早一度大跌16.8%，低见55.4元；中午收报62.7元，跌5.9%。

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0930：美股三大指数集体收涨，道指再次突破5万关口，升0.75%，报50063点；标普500指数升0.77%；纳斯达克综合指数升0.88%，标指及纳指续创新高。至于反映中概股的中国金龙指数则收跌3.3%。

「英伟达挑战者」Cerebras首挂飙68%

英伟达（NVDA）升逾4%，市值收于5.7万亿美元之上，英伟达目前连升七日，累积升20%；被视为「英伟达挑战者」的AI公司Cerebras（CBRS）正式登陆纳斯达克，收报311.07美元，升68%。

亚太市场方面，韩国综合股价指数（KOSPI） 首次升破8000点，主要受AI及机器人主题的持续推动 ，惟三星电子与工会的工资谈判以及可能发生的罢工，韩国Kospi指数的最大成分股三星电子股价一度下跌2%；同样受到AI炽热情绪带动，日本股市早盘走高，科技、电子和汽车股领涨。

港股方面，恒指今早高开1点，报26391点。科网股个别发展，阿里巴巴（9988）升0.07%；腾讯（700）升0.9%；京东（9618）升0.15%；美团（3690）跌1.4%；百度（9888）跌0.64%；小米（1810）跌0.38%。

此外，中芯国际（981）业绩造好，第一季度收入为25.05亿美元，较上季增长0.7%，第二季度收入预计增长14%至15%，股价开市升3.36％；华虹半导体（1347）第一季度业绩同样强劲，收入达6.6亿美元，归母净利润激增513%，第二季指引乐观，收入及毛利率皆上调，股价开市升2.6%。

北水动向方面，腾讯（700）、澜起科技（6809）、天岳先进（2631）分别获净买入4.31亿港元、3.25亿港元、1.49亿港元；阿里巴巴（9988）、小米（1810）、中国移动（941）分别遭净卖出37.96亿港元、8.64亿港元、5.39亿港元。