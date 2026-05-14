港股弹完散 456点升幅全蒸发 阿里仅升4%腾讯倒跌 专家：重磅股发力时机未到｜港股收市

腾讯（700）及阿里巴巴（9988）绩后获大行看好其AI投资战略，及后再传两企在内的10家中国公司获准购买Nvidia H200晶片，资金一度涌入港股科网股，惟升势昙花一现，港股在习特会之际高开低收。恒指收报26389点，微升不足1点，最终力保不失。大市成交增至3067亿元；北水净流出97.1亿元。

科指曾升5%倒跌收场

恒指高开448点，初段最多升456点，之后涌现获利盘，全日反复向下，午后一度倒跌22点，收市力保不失，跌不足1点，报26389点。国指跌17点，报8858点。科指最多近5%，收市倒跌17点或0.4%，报5076点。

阿里曾升8%腾讯早段扬4% 升幅蒸发

重磅科网股弹完散，阿里巴巴最多飙升8.4%，收市升幅收窄至3.8%报137.9元；腾讯初段曾升3.7%，收市倒跌0.5%报460.2元。其他科网股亦高开低收，百度（9888）收升2.5%报140.9元；京东（9618）升1.5%报130.1元。美团（3690）则倒跌2.2%报85.7元；小米（1810）亦跌0.3%报31.72元。

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路透引述消息报道，在习特会举行之时，美方批准中国10家公司采购Nvidia的H200高端晶片，包括腾讯、阿里、字节跳动、京东、联想（992）、富士康等。

天岳先进飙18% 中芯绩前脚软

半新股半导体板块继续热炒，惟日内走势亦收敛。天岳先进（2631）收升18.3%报128.7元；瀚天天成（2726）升12.7%报122.2元；纳芯微（2676）扬10%报207.6元；英诺赛科（2577）升3.1%报86.2元。澜起科技（6809）新高后倒跌3.7%报482.4元。另外中芯国际（981）绩前跌3.6%报71.5元。

理想升4%冠蓝筹

蓝筹股方面，理想汽车（2015）大升4.3%收报76.85元，成表现最好蓝筹股，该车企全新理想L9 Livis将即时上市。至于京东物流（2618）资金散水，收跌5.6%报15.14元，为最弱蓝筹股。

郭家耀：市场对科网蓝筹股信念不足

港湾家族办公室业务发展总监郭家耀直言，科网股影响大市的表现令人失望，市场对蓝筹科网股的取态仅是短炒追落后，「就算买中咗都急于食胡，始终唔够信念。」他对港股后市仍乐观，但靠蓝筹科技股推升恒指的时机「仲要等一等」，预计恒指27000点已有阻力，下方大支持为25800点水平，料在区间波动下等待新催化剂。

阿里上望150元 腾讯料寻底

他解释，目前供应算力基建的「卖铲」股份仍在鲸吞市场资金，成为科技公司加大资本开支的受惠者，形成科技股表现分化。他对阿里的AI指引较正面，技术上仍已转势向上，料可上试150元水平；至于腾讯的AI仍在大额投入阶段，核心业务缺乏新增长点，技术上股价持续受压，估值要到450元水平才有大支持，但提及目前估值吸引，已值得长线吸纳。

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市场今早观望中美元首双边会谈，恒指今早高开448点后，升幅逐步收窄至30点，半日升90点或0.34%，报26478点，成交1812.31亿元。科指升16点或0.31%，报5109点。

科网股个别发展，阿里巴巴（9988）半日升5%；京东（9618）升2.49%；百度（9888）升2.83%。腾讯（700）及美团（3690）；均由升转跌，分别0.08%及1.59%。

智谱（2513）回吐5.73%，MINIMAX（100）升幅收窄至1.16%。彭博引述汇丰报告指，两间公司自由流通股数量极少，而随著两间公司的股份禁售期在7月届满，现时的稀缺性溢价或将逐渐消失。

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0930：美国总统特朗普昨晚抵达北京，今早将与国家主席习近平举行双边会谈。恒指今早升448点，开报26836点。科网股普遍上升，阿里巴巴（9988）大升7.7%，同系阿里健康（241）升4%。另外，百度（9888）升近7%；快手（1024）升4.8%；美团（3690）升近4%；腾讯（700）升2.5%。

阿里巴巴上季经调整净利润大跌99.7%，远逊预期；不过阿里巴巴首席执行官吴泳铭在业绩会议指出，其AI业务已跨越初期投入阶段，正式进入商业化回报周期；预计其AI模型与应用服务的年化经常性收入（ARR），在今季将突破100亿元人民币，于今年底将突破300亿元人民币。至于腾讯（700），首季收入1964.6亿元人民币，按年增长9%，略低于市场预期；经调整净利润679.1亿元，按年增长11%，胜于预期的676.2亿元。腾讯指混元3.0 Token调用量激增10倍，资本开支加码，下半年国产晶片将逐月到位。

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新世界澄清11 SKIES未达协议

新世界（017）澄清11 SKIES「尚未与任何潜在投资者达成任何协议」与机管局合约修改仍在商讨，股价低开1.6%。

北水动向方面，周三净卖出港股67.71亿港元。泡泡玛特(9992)、英诺赛科(2577)分别获净买入4.72亿港元、1,687万港元；阿里巴巴(9988)、小米(1810)、长飞光纤光缆(6869)分别遭净卖出14.26亿港元、5.87亿港元、5.81亿港元。

周三美股受晶片股强势反弹带动，标指及纳指再创历史新高，标指收市升43点或0.58%，报7444点；纳指升314点或1.2%，报26402点；道指则下跌67点或0.14%，报49693点。反映中概股表现的金龙指数升3.89%，报7282点。

沃什获确认成下任联储局主席

数据方面，美国4月PPI按年急升6%，升幅较3月显著加快1.7个百分点，创逾3年最大增速，高于预期的4.9%，受到能源成本增加影响，商品及服务价格都升。

另外，沃什获美国参议院以54票赞成、45票反对的结果，确认成为下一任联储局主席，接替自2018年以来一直担任主席的鲍威尔。