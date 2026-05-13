新世界与黑石310亿注资方案谈判传触礁 因郑氏家族拒交控股权 仍与其他基金洽谈

新世界（017）一直与黑石集团进行的注资谈判疑触礁，彭博引述消息报道，由于新世界拒绝交出控股权，令黑石退出价值40亿美元（约312亿港元）的合作计划，但仍与其他投资者接洽。新世界作不评论。

与黑石谈判近月陷停滞

报道指，新世界与黑石集团的谈判已持续一年，并聘请高盛担任顾问，但最新黑石已通知新世界放弃洽谈。报道续指，双方在近月谈判陷入停滞，主要由于黑石要求取得控股权，而新世界亦同时与RRJ Capital、Ares Management牵头的财团，以及其他潜在投资者谈判，这些投资者则只要求获得少数股权。

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黑石与新世界长达一年的谈判中，据报因郑氏家族不放弃控股权，黑石最终取消注资计划。

郑氏家族或最终自己出手

报道又指出，新世界大股东郑氏家族仍有可能拒绝所有交易，改由家族资金，自行配股注资到新世界。

原方案黑石出资近200亿 郑氏家族须出手

早前报道指，黑石最初的注资计划是成为大股东，向一家新成立的特殊目的公司（SPV）注资约25亿美元（约195亿港元），而郑氏家族则将出资10亿至15亿美元（约78亿至117亿港元）。

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其他基金仅要求少数股权

至于其他注资方案，报道指RRJ目前仍在组建财团，并提出透过配股方式收购新世界少于30%的股份；而Ares则邀请了一些亚洲主权财富基金加入财团，提议注资以改善新世界的资产负债表，但坚持要求郑氏家族以质押股份作为抵押品。

报道续指，新加坡基金凯德投资亦曾与新世界接洽，但不清楚目前谈判是否仍在进行。该基金回应报道指，任何投资都必须符合其平台战略，达到其财务回报门槛，并遵守其管治框架。

据报财团正要求新世界解决机场11 SKIES项目约700亿元的债务，作为谈判的先决条件。

投资者促先处置11 SKIES债务再谈判

另外，报道指出，参与谈判的财团，目前正要求新世界解决机场11 SKIES项目约700亿元的债务，作为谈判的先决条件。

新世界或无偿转让商场予机管局

报道引述消息人士指，新世界正与机管局商讨终止之前的租赁协议，并将价值300亿元的零售物业无偿移交予机管局。报道续指，新世界必须在6月底财政年度完结前，制定应对方案，因为银行需根据最新资产负债表以调整贷款条款，目前时间紧逼。

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