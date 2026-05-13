恒指高开22点 京东系绩后炒上 京东物流升7% 剂泰科技首挂升173%｜港股开市

美伊谈判陷入僵局，据报伊朗通过巴基斯坦调解人向美方传达5项先决条件，包括结束黎巴嫩在内各条战线的战争、解除对伊朗制裁、解冻伊朗被冻结资金、赔偿战争损失，以及承认伊朗对霍尔木兹海峡的主权。美国总统特朗普则表示不急于解决与伊冲突，并称将在飞赴中国访问的飞机上考虑终止战事的红线。他在启程前又提到，预期访华期间与中国国家主席习近平讨论伊朗战事，但在伊朗问题上美国「不需要中国帮忙」。

美通胀超预期 纳指向下

另一方面，美国公布4月CPI按年升3.8%，高于市场预期的3.7%，亦是自2023年以来增幅最大；按月升0.6%，符合预期。撇除能源及食品价格的核心CPI按年升2.8%，按月亦升0.4%，分别高于预期的2.7%和0.3%。美股三大指数周二个别发展，道指收市升56点或0.11%，报49760点；标指跌11点或0.16%，报7400点；AI相关股普遍回吐，纳指跌185点或0.71%，报26088点。

港股方面，恒指今早高开22点，报26369点。科网股个别发展，今日将会公布业绩的阿里巴巴（9988）及腾讯（700），开市分别跌1%及跌0.3%；美团（3690）升0.6%；小米（1810）升0.2%，百度（9888）则跌1.8%。

京东系绩后普遍向上

京东系多家上市公司昨日公布首季业绩，京东（9618）第一季经调整纯利73.8亿元（人民币，下同），按年下跌42%；收入3157亿元，增长5%，均好过市场预期。京东开市股价升3.6%。京东健康（6618）首季收入194.7亿元（人民币，下同），按年增长17%，经调整利润18.74亿元，升6%；该股开市亦升3.4%至47元。

京东物流（2618）首季收入605.8亿元，按年增29%，经调整利润10.5亿元，按年升40.1%；股价大升7%。京东工业（7618）首季收入56.6亿元，增25.3%，经调整净利2.3亿元，升54.4%；股价则升4.2%。

剂泰科技国际发售超购逾32倍

新股方面，剂泰科技（7666）公开发售录约6,909倍超额认购，一手中签率0.14%，国际发售超购逾32倍，股价开市升173%，报28.68元；另一新股英派药业（7630）公开发售录约2,281倍超额认购，一手中签率1.5%。国际发售超购逾23倍，股价开市升76%至35.5元。

北水动向方面，昨日净买入港股7.9亿元，澜起科技（6809）、滴普科技（1384）及阿里巴巴（9988）分别获净买入1.9亿元、6,806万元及3,358万元；而华虹半导体（1347）、腾讯（700）、快手（1024）分别遭净卖出6.6亿元、5.09亿元及4.82亿元。



