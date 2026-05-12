银娱首季经调整增8% 净赢率减少 料世界杯期间影响博彩收入

银河娱乐（027）公布首季业绩，净收益为124亿元，按年升11%，按季跌10%；经调整EBITDA为36亿元，按年增长8%，按季跌17%。该集团指出，农历新年期间业务表现稳健，并与去年相近，假期后业务表现持续走强。

银娱解释，业绩的季度变动受运气因素影响，第一季博彩业务净赢率略为偏低，撇除赢率因素的经调整EBITDA按年增长21%，按季持平。该集团指，早前建议派发末期股反映对澳门整体、尤其是银娱的较长远前景继续充满信心。

举办更多节目抵销世界杯影响

银娱指出，以过往经验来看，世界杯期间访客量和博彩收入可能会受到影响，同时体育博彩活动也会增加，该集团将举办更多的节目和其他宣传活动，以抵销世界杯带来的短暂影响。

上季博彩收益按年升16%

博彩收入方面，银娱指，期内博彩收益总额为127亿元，按年升16%，按季跌9%。其中中场博彩收益总额为96亿元，按年升17%，按季跌4%；贵宾厅博彩收益总额为23亿元，按年升18%，按季跌25%；角子机博彩收益总额为7.9亿元，按年升8%，按季跌5%。

银娱指，澳门银河为最大收益及盈利贡献来源，第一季净收益为103亿元，按年升13%，按季跌12%；经调整EBITDA为33亿元，按年升11%，按季跌17%，首季旗下九间酒店平均入住率为99%。该集团又指，澳门银河季内博彩业务净赢率偏高，令经调整EBITDA增加约200万元，净赢率正常化后，经调整EBITDA为33亿元，按年上升25%，按季上升2%。

首季办逾80场盛事

非博彩业务方面，该集团指，世界级的娱乐演出和体育盛事继续在吸引新旧顾客访澳方面发挥关键作用，银娱于第一季度举办了超过80场演唱会、娱乐表演、体育及大型活动，重大体育赛事需求炽热，进一步巩固澳门作为全球顶尖体育赛事举办点的地位，本月稍后将与全球顶级综合格斗组织UFC合作举办格斗周，包括宋亚东大战费古希度。

业务未受到战争直接影响

另外，银娱称自年初，全球经历了重大的地缘政治事件，包括中东战事和持续的乌克兰战事，迄今为止业务并未受到任何直接影响，然而认为若这些事件持续一段时间，尤其在中东，全球经济体因燃料及肥料供应受限制所面对的挑战，或会影响经济活动和消费者信心。银娱表示，其资本充足，净现金达365亿元且债务极低，一直奉行稳健策略，确保能够抵御外来的冲击。