「商业航天第一股」拓璞数控招股 入场费2665元 引入多位基投

被视为「商业航天第一股」的拓璞数控（7688）由今日（12日）起至周五（15日）招股，拟发行6,533万股H股，一成公开发售，招股价26.39元，集资约17.2亿元，每手100股，入场费2,665.61元，将于5月20日正式挂牌，国泰君安国际、建银国际为联席保荐人。

博裕资本及高瓴旗下HHLRA任基投

该股引入加拿大皇家银行旗下RBC、3W Fund、博裕资本、高瓴旗下HHLRA、UBS AM Singapore、鼎晖投资旗下CDH、信庭基金、富国基金、富国香港、华夏基金、上海闵行、TT International、未来资产及高盛资产管理为基石投资者，认购额合共约1.1亿美元。

专注五轴计算机数控机床

招股书指出，拓璞数控是中国一家专注于高端智能制造装备（主要为五轴计算机数字化控制机床）的研发、设计、生产及销售的企业，以满足中国航空航天领域对先进制造需求。根据灼识咨询报告，2025年在中国航空航天五轴数控机床市场排名首位，市场份额10%，而在中国五轴数控机床市场所有供应商中排名第五、且在国内供应商中排名第二，市场份额3.9%。

招股书又指，五轴数控机床市场规模预计将从2025年的129亿人民币增长至2030年的319亿人民币，复合年增长率19.8%。于往绩记录期间，集团已将市场版图拓展至通用行业领域，涵盖汽车、能源、医疗设备、造船、机床设备以及模具制造等行业。

产品应用方面，集团透过销售航空航天智能制造装备、紧凑型通用市场五轴机床、大尺寸碳纤维复合材料五轴机床；以及提供维修及维护服务产生收入，主要为客制化并依订单生产的产品。在2025财年，集团开始通过向市场推出大尺寸碳纤维复合材料五轴机床，以提升产品组合。

业绩方面，拓璞数控2025财年录得收入5.78亿人民币，按年升8.7%；期内母公司拥有人应占溢利357.3万人民币，按年跌59.8%。

至于所得款项净额，约61.8%将拨作研发推进；约10.3%将拨作拓展销售及营销网络；约12.1%将拨作潜在收购及投资；约6%将拨作偿还集团部分计息银行借款；以及9.9%将拨作营运资金及一般企业用途。