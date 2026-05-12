韩国政策高层吁设「AI公民红利」 韩股曾跌逾5% 上周ETF录大规模流走

受AI概念热炒带动，韩国综合股价指数（Kospi）今年表现亮丽，累计升幅逾80%，大行摩通及高盛近日也先后上调目标价，其中摩通更单月两度上调目标价，且最乐观睇10000点；不过，韩国总统府政策室长金容范提议考虑设立所谓「公民红利」后，韩股今早明显出现回吐，一度跌逾5%至7421点，其后跌幅明显收窄，暂报7715点，跌约1%。此外，据报贝莱德旗下最大韩股ETF上周单周净流出9.7亿美元，创历史纪录，料涉及持仓集中触发的被动再平衡，以及主动锁定收益的操作。

资金来自AI行业超额利润

综合媒体报道，金容范考虑设立的「公民红利」，资金来自AI行业产生的超额利润。他指出，AI基础设施时代的收益，并非仅由个别企业创造，而是源于整个国家在过去半个多世纪中所构建的产业基础，因此这些收益中的一部分应通过制度安排回馈给全体国民。

他强调，AI时代的超额利润具有明显的集中性特征，例如存储晶片企业的股东、核心工程师及各类资产持有者，极有可能获得丰厚回报，而广大中产阶级则可能仅能感受到间接效应。不过，他补充，倘若企业未能产生任何超额的税收盈余，那么「公民红利」这一概念终究只能沦为一纸空谈。

贝莱德旗下ETF净流出9.7亿美元

另一方面，贝莱德旗下规模近230亿美元的iShares MSCI South Korea ETF，上周单周净流出9.7亿美元，创历史纪录；而3倍杠杆产品Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF同期亦流出2.4亿美元。

针对资金流出，报道引述了Global X Management Co.资深投资组合经理Malcolm Dorson指出，鉴于三星及其他韩国资产大幅升值，投资组合的集中度自然提升，部份管理人被迫卖出，亦即是一种「被动再平衡」操作。他又指出，部份管理人则会选择在假日季前获利，奉行「5月卖出离场」的策略。