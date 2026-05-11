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快手传分拆可灵AI上市 新一轮融资目标估值1560亿

股市
更新时间：20:20 2026-05-11 HKT
发布时间：20:20 2026-05-11 HKT

外电报道，快手（1024）计划分拆旗下影片生成大模型「可灵AI」业务，目标估值达200亿美元（约1560亿港元），相等于目前快手市值约70%。快手收报51.6元，跌2.6%。

传2027年上市 正推进Pre-IPO轮融资

科技媒体《The Information》引述消息人士报道，快手计划明年推动可灵上市，而目前正与潜在投资者就上市前融资（Pre-IPO ）进行洽谈，预计可灵在今轮融资的目标估值达200亿美元。

传可灵ARR已达5亿美元

多家内媒亦引述消息报道，可灵正推进外部融资进程，并有望从快手集团体系中独立分拆营运。报道又引述业内人士指出，可灵目前年化经常性收入（ARR）已达到5亿美元（约39亿港元），并预计今年第一季可灵收入达7500万美元（约5.85亿港元），主要来自北美等海外市场。

海通料分拆机会大 快手股价值84元

海通国际报告指，近期市场正讨论快手分拆可灵，认为此举机会较高，主要由于可灵在快手核心业务增长放缓之下被低估，分拆可为可灵扩大融资渠道，同时减轻快手的资本开支负担，有助修复快手的估值。该行预计，分拆可灵能推动快手股价升至84元，即较现价存在63%潜在上行空间。

可灵AI支持透过文字、图片指令生成影片，并提供多个商业模式，包括官网及移动装置提供付费订阅套餐，月费介户6.99美元至127.99美元，同时向企业客户开放API接口，按模型调用量收费。快手3月时表示，可灵AI视频已广泛应用于营销、电商、影视、动漫、游戏等商业场景。

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