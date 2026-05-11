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腾讯阿里周三同日放榜 料释出更多AI故事 改善「炒股不炒市」

股市
更新时间：09:41 2026-05-11 HKT
发布时间：09:41 2026-05-11 HKT

港股两大重磅科技股腾讯（700）及阿里巴巴（9988）将于本周三同步公布季绩，市场预期腾讯上季多赚11%，阿里则仍要按年倒退52%，但是次业绩焦点再度落在其AI发展及带来的财务效益。分析指，两股占恒指权重达16%，预期绩后向上机会较大，并可进一步吸纳近期热炒AI资金，改善恒指结构导致的「炒股不炒市」现象。

腾讯料多赚近一成 AI应用成焦点

综合多间券商预测，腾讯第一季经调整纯利中位数为678亿元（人民币，下同），按年料增10.6%；收入或录1994亿元，增10.8%。至于阿里巴巴上季经调整净利润中位数预计为144.3亿元，按年倒退51.9%；收入料录2,465亿元，按年增4.3%。这次阿里同时会公布全年业绩，料经调整净利润779亿元，下降50.7%；收入预期为1.03万亿元，增3.1%。

腾讯在各业务应用AI的效率继续成焦点，瑞银看好其智能投放产品矩阵 「AIM+」带来AI驱动广告增长，而云业务加速亦可望抵销线下消费的宏观不确定性。但摩根士丹利则预计，腾讯的游戏业务在高基数下维持回复正常增长，抵销营销服务及金融科技与企业服务业务的加速增长；同时期内推动了新春元宝红包活动，料AI投资已开始对利润构成压力。

阿里云业务及零售「烧钱」受关注

阿里巴巴的云业务及即时零售「烧钱」情况备受关注，摩根士丹利预期，阿里电商的季度客户管理收入增长1%，其核心EBITA撇除即时零售后按年基本持平，而即时零售亏损约180亿元，将按季收窄。野村认为，阿里因加大对千问的投资，其词元（Token）使用量正在激增，推动客户增长同时，或导致其「其他所有」业务亏损扩大至200亿元。

两股「估值取决AI发展速度」

高歌证券金融首席分析师聂振邦表示，是次业绩焦点仍然是两大科企的AI研发进展，市场并不质疑其AI发展决心，核心业务亦有庞大现金流支持投资，「只要符合预期都收货」。

对于业绩对两者股价走势，他直指「估值取决于AI发展速度」，当中腾讯作风较低调，往往要等待业绩才交待成果，以至近期股价较落后，但早前「龙虾」热潮印证其品牌形象深入民心，现价约460至490元水平已值得吸纳，下行空间很小。

至于阿里巴巴，他指近期已有不少AI应用场景发布，同时亦具备AI晶片开发业务，助股价跑赢大市，相信后市动力仍足，短线目标约155元；倘若绩后出现获利沽压，则预计130元水平已有支持。

京东周二率先放榜 料少赚58% 

他提及，今年多数AI股不属于指数成分股，出现「炒股不炒市」现象，但认为今次腾讯及阿里的季绩将释出更多AI故事，进一步确立其AI概念股的定位，有望推动恒生指数重拾动力。

另外，本周二率先公布京东（9618）季绩，预测上季经调整纯利中位数53.4亿元，按年跌58%；收入料3114亿元，增3.4%，市场关注「反内卷」对财务影响。至于本周四亦将有另一焦点股中芯国际（981）公布季绩。

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