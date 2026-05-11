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特朗普斥伊朗方案「不可接受」 恒指低开82点 AI股继续炒 澜起升近15%｜港股开市

股市
更新时间：09:26 2026-05-11 HKT
发布时间：09:26 2026-05-11 HKT

美国总统特朗普周日强烈批评伊朗就美方提出的停战及和平谈判方案所作回应，直斥内容「完全不可接受」，消息刺激国际油价回升，其中布兰特期油今早升逾3.2%至104.57美元，WTI期油则升逾3.7%至99.03美元。另一方面，临近习特会及多只重磅蓝筹股放榜，本周港股或较为波动，有分析则估计，港股本周有望上试27000点水平。

日韩股市造好 恒指低开82点

亚太区股市今早开市造好，其中韩股暂升逾3.6%至7771点，在港上市的南方两倍三星电子（7747）及南方两倍海力士亦分别升逾6%及15%；日股亦升约0.5%至63024点。港股方面，恒指今早低开82点，报26310点。

蓝筹科网股个别发展，中芯（981）升逾3%、联想（992）亦升逾1%；不过，阿里巴巴（9988）据报正积极准备将旗下AI平台千问与电商平台淘宝进行深度整合，以对话式AI驱动的购物新模式，取代传统关键字搜寻模式，股价开市跌1.6%；腾讯（700）跌1.4%；美团（3690）跌1.1%；京东（9618）跌0.4%；百度（9888）更跌3.8%；小米（1810）则跌0.5%。

AI股继续炒 澜起升X%

AI相关热门股继续有炒作，澜起科技（6809）升14.8%、兆易创新（3986）升逾9%；天数智芯（9903）升5.6%；壁仞科技（6082）升5.9%；长飞光纤（6869）及剑桥科技（6166）分别升4%及3.7%。

敏实伙盟立拓机械人与机械狗

个股消息中，敏实（425）公布附属公司精确实业于已与盟立订立框架协议，内容有关战略合作及成立一间或多间合资公司，拟就智能机械人与机械狗相关项目展开合作，包括智能机械人与机械狗整机的研发、制造及销售，以及智能机械人与机械狗的应用场景的开发。该股开市报39.78元，升0.25％。

伍礼贤：恒指有望上试27000点

光大证券国际证券策略师伍礼贤表示，港股本周仍有机会稍为造好，因为近期恒指突破26600点，较4月的反弹位高，加上市场对美伊战争的乐观情绪高，以及内地上证指数强势，接近10年高位，有助港股表现，预计恒指本周有望上试27000点水平，但此阻力较大，未必容易「企得稳」，支持位为26000点。他认为，美国会在习特会前争取筹码，故届时中美气氛或会较为紧张，但会面时则可能会带来好消息，继而影响股市。

展望本周，中国今日出炉4月居民消费价格指数（CPI）和工业生产者价格指数（PPI），美国将于周二和三公布CPI和PPI。至于中美元首会晤有机会在本月14日至15日举行，另鲍威尔的美国联储局主席任期将会在当地时间5月15日届满。
 

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