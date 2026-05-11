恒指半日跌75点 阿里腾讯领跌 联想涨近7% 澜起狂飙20%｜港股午市

恒指今早低开82点后，最多曾跌174点，低见26219点，其后反复回升，截至中午报26318点，跌75点或0.29%，半日成交1,570亿元；科指中午报5105点，升2点或0.04%。

重磅蓝筹股中，本周放榜的阿里（9988）及腾讯（700）半日分别跌3.2%及1.4%，连同百度（9888）跌逾3.4%，为3只拖低恒指最主要股份；相反，中芯（981）半日急升5.7%，汇丰（005）亦升0.7%，支撑大市。

联想ISG业务获看好

单计股价变幅，联想（992）半日更升6.9%，为表现最佳蓝筹，龙湖（960）及理想汽车（2015）亦分别升5.2%及3.6%。消息面上，东北证券指CPU消耗持续增加下，联想ISG业务中CPU和GPU服务器将迎来双重提振，加上美股Dell和HPE均创新高，联想股价必须会跟随，5月涨幅空间达110%以上。

PCB概念股受捧 胜宏升逾13%

值得留意的是，虽然阿里及腾讯股价低迷，但多只AI相关股继续热炒，市场明显分化。晶片股中，除了中芯之外，爱芯元智（600）及天域半导体（2658）升逾8%；华虹半导体（1347）升逾5%；存储相关的澜起（6809）及兆易（3986）更分别升20%及12%。

PCB概念股中，胜宏（2476）升逾13%、建滔（148）升5.7%，广合科技（1989）亦升5.2%。不过，大模型股MINIMAX股下跌约1%，同业智谱（2513）亦跌0.9%。

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美国总统特朗普周日强烈批评伊朗就美方提出的停战及和平谈判方案所作回应，直斥内容「完全不可接受」，消息刺激国际油价回升，其中布兰特期油今早升逾3.2%至104.57美元，WTI期油则升逾3.7%至99.03美元。另一方面，临近习特会及多只重磅蓝筹股放榜，本周港股或较为波动，有分析则估计，港股本周有望上试27000点水平。

日韩股市造好 恒指低开82点

亚太区股市今早开市造好，其中韩股暂升逾3.6%至7771点，在港上市的南方两倍三星电子（7747）及南方两倍海力士亦分别升逾6%及15%；日股亦升约0.5%至63024点。港股方面，恒指今早低开82点，报26310点。

蓝筹科网股个别发展，中芯（981）升逾3%、联想（992）亦升逾1%；不过，阿里巴巴（9988）据报正积极准备将旗下AI平台千问与电商平台淘宝进行深度整合，以对话式AI驱动的购物新模式，取代传统关键字搜寻模式，股价开市跌1.6%；腾讯（700）跌1.4%；美团（3690）跌1.1%；京东（9618）跌0.4%；百度（9888）更跌3.8%；小米（1810）则跌0.5%。

AI股继续炒 澜起升X%

AI相关热门股继续有炒作，澜起科技（6809）升14.8%、兆易创新（3986）升逾9%；天数智芯（9903）升5.6%；壁仞科技（6082）升5.9%；长飞光纤（6869）及剑桥科技（6166）分别升4%及3.7%。

敏实伙盟立拓机械人与机械狗

个股消息中，敏实（425）公布附属公司精确实业于已与盟立订立框架协议，内容有关战略合作及成立一间或多间合资公司，拟就智能机械人与机械狗相关项目展开合作，包括智能机械人与机械狗整机的研发、制造及销售，以及智能机械人与机械狗的应用场景的开发。该股开市报39.78元，升0.25％。

伍礼贤：恒指有望上试27000点

光大证券国际证券策略师伍礼贤表示，港股本周仍有机会稍为造好，因为近期恒指突破26600点，较4月的反弹位高，加上市场对美伊战争的乐观情绪高，以及内地上证指数强势，接近10年高位，有助港股表现，预计恒指本周有望上试27000点水平，但此阻力较大，未必容易「企得稳」，支持位为26000点。他认为，美国会在习特会前争取筹码，故届时中美气氛或会较为紧张，但会面时则可能会带来好消息，继而影响股市。

展望本周，中国今日出炉4月居民消费价格指数（CPI）和工业生产者价格指数（PPI），美国将于周二和三公布CPI和PPI。至于中美元首会晤有机会在本月14日至15日举行，另鲍威尔的美国联储局主席任期将会在当地时间5月15日届满。

