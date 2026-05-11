恒指保不失微升13点 阿里腾讯脚软 AI股续炒 澜起涨11% 专家：资金唔炒指数股｜港股收市

美伊双方拒绝对方的停战协议草案，再掀起暗涌，但中国外交部公布美国总统特朗普将于本周三至五访华，有望带来好消息。在上证指数创11年新高下，带动港股先跌后回升，终收报26406点，升13点，大市成交额2884亿元。分析指，本地市场气氛好，只是「唔炒指数股」，料恒指短期内于26100至26900点上落。

恒指低开83点，报26310点，早段跌幅曾扩大至174点，低见26219点，之后逐步收复失地，午后高见26427点，升34点，终收报26406点，升13点，全日窄幅波动208点。国指收报8884点，跌4点，连跌两日。科指则报5106点，升3点。

A股沪指再创近11年新高

内地三大指数则高开高走，上证指数曾高见4229点，收报4225点，升45点或1.1%，再创近11年新高；深成指报15899点，升335点或2.2%；创业板指数报3928点，升132点或3.5%。韩股亦再创收市新高 ，韩国综合指数收报7822点，升324点或4.3%。日股则创新高后回吐，日经指数曾高见63385点，收报62417点，跌295点或0.5%。

港股晶片和AI概念股跟随外围飙升，中芯国际（981）收报76.6元，升4.4%；华虹半导体（1347）报134元，升2.4%。半新股胜宏科技（2476）报392.6元，升13.7%；澜起科技（6809）报418.6元，升11.4%；兆易创新（3986）报529元，升8%。

内房获提振 龙湖升8%冠蓝筹

国务院总理李强上周六主持召开国务院常务会议，会议指出持续推进房地产、地方政府债务、中小金融机构等领域风险化解。消息推动内房股继续造好，龙湖（960）以接近全日高位收报9.92元，升8.4%，为表现最好的蓝筹股；华润置地（1109）报38.4元，升4.5%；中海外（688）报16.37元，升2.8%。

阿里挫4%腾讯跌2%

多只大型科网股准备本周公布业绩，绩前表现疲弱，将于周二揭盅的京东（9618）收报118.5元，无升跌；阿里巴巴（9988）收报133.9元，跌3.7%；腾讯（700）报464.4元，跌1.5%。百度（9888）亦回吐，报140.9元，跌3%。不过，美团（3690）报84.35元，升0.4%；小米（1810）收报31.7元，升近0.1%。

黄金股下滑

国际金价跌穿4700美元水平，拖累金矿股下挫，灵宝黄金（3330）报22.86元，跌8.7%；紫金黄金国际（2259）报164元，跌4.9%；招金矿业（1818）报28.68元，跌4.1%；山东黄金（1787）报30.32元，跌4.1%；紫金矿业（2899）报37.78元，跌1.9%。中国黄金国际（2099）则报173.1元，升0.9%。

蓝筹股方面，新东方（9901）收报41.26元，跌近5%；携程集团（9961）报400.2元，跌4%，为表现最差的两只蓝筹股。

新上市乐动机器人升1.3倍 一手帐赚6728元

超购近6706.7倍、一手难求的乐动机器人（1236）今日挂牌，较上市价26.36元高开逾1倍，随即升幅收窄至90.8%，低见50.3元，其后重整旗鼓，早段高见66元，狂升1.5倍，终徘徊该水平至收市，收报60元，升1.3倍，一手200股帐面赚6728元。该股接获2600张「顶头槌飞」，当中1838张或70.7%获派一手。

李泽铭料26100至26900点上落 港股市况仍良好

Blue Water Capital首席投资官李泽铭表示，市场没有兴趣炒港股成份股，已将投资传统科网股的资金，转炒AI相关的半新股，令港股表现疲弱，预计恒指短期内于26100至26900点上落；而美、日、韩、台及A股指数都有半导体相关成份股，因而表现标青，强调港股市场气氛仍良好，只是「唔炒指数股」，相关AI股亦「跟得住外围」。

不过他认为，恒指本周仍有少许希望，因为习特会或会释出好消息，可能设立协调小组等新的沟通机制，或推出中美贸易相关举措，如中国向美方采购一些资源，而美国撤销对中国的签证等限制。

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恒指今早低开82点后，最多曾跌174点，低见26219点，其后反复回升，截至中午报26318点，跌75点或0.29%，半日成交1,570亿元；科指中午报5105点，升2点或0.04%。

重磅蓝筹股中，本周放榜的阿里（9988）及腾讯（700）半日分别跌3.2%及1.4%，连同百度（9888）跌逾3.4%，为3只拖低恒指最主要股份；相反，中芯（981）半日急升5.7%，汇丰（005）亦升0.7%，支撑大市。

联想ISG业务获看好

单计股价变幅，联想（992）半日更升6.9%，为表现最佳蓝筹，龙湖（960）及理想汽车（2015）亦分别升5.2%及3.6%。消息面上，东北证券指CPU消耗持续增加下，联想ISG业务中CPU和GPU服务器将迎来双重提振，加上美股Dell和HPE均创新高，联想股价必须会跟随，5月涨幅空间达110%以上。

PCB概念股受捧 胜宏升逾13%

值得留意的是，虽然阿里及腾讯股价低迷，但多只AI相关股继续热炒，市场明显分化。晶片股中，除了中芯之外，爱芯元智（600）及天域半导体（2658）升逾8%；华虹半导体（1347）升逾5%；存储相关的澜起（6809）及兆易（3986）更分别升20%及12%。

PCB概念股中，胜宏（2476）升逾13%、建滔（148）升5.7%，广合科技（1989）亦升5.2%。不过，大模型股MINIMAX股下跌约1%，同业智谱（2513）亦跌0.9%。

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美国总统特朗普周日强烈批评伊朗就美方提出的停战及和平谈判方案所作回应，直斥内容「完全不可接受」，消息刺激国际油价回升，其中布兰特期油今早升逾3.2%至104.57美元，WTI期油则升逾3.7%至99.03美元。另一方面，临近习特会及多只重磅蓝筹股放榜，本周港股或较为波动，有分析则估计，港股本周有望上试27000点水平。

日韩股市造好 恒指低开82点

亚太区股市今早开市造好，其中韩股暂升逾3.6%至7771点，在港上市的南方两倍三星电子（7747）及南方两倍海力士亦分别升逾6%及15%；日股亦升约0.5%至63024点。港股方面，恒指今早低开82点，报26310点。

蓝筹科网股个别发展，中芯（981）升逾3%、联想（992）亦升逾1%；不过，阿里巴巴（9988）据报正积极准备将旗下AI平台千问与电商平台淘宝进行深度整合，以对话式AI驱动的购物新模式，取代传统关键字搜寻模式，股价开市跌1.6%；腾讯（700）跌1.4%；美团（3690）跌1.1%；京东（9618）跌0.4%；百度（9888）更跌3.8%；小米（1810）则跌0.5%。

AI股继续炒 澜起升15%

AI相关热门股继续有炒作，澜起科技（6809）升14.8%、兆易创新（3986）升逾9%；天数智芯（9903）升5.6%；壁仞科技（6082）升5.9%；长飞光纤（6869）及剑桥科技（6166）分别升4%及3.7%。

敏实伙盟立拓机械人与机械狗

个股消息中，敏实（425）公布附属公司精确实业于已与盟立订立框架协议，内容有关战略合作及成立一间或多间合资公司，拟就智能机械人与机械狗相关项目展开合作，包括智能机械人与机械狗整机的研发、制造及销售，以及智能机械人与机械狗的应用场景的开发。该股开市报39.78元，升0.25％。

伍礼贤：恒指有望上试27000点

光大证券国际证券策略师伍礼贤表示，港股本周仍有机会稍为造好，因为近期恒指突破26600点，较4月的反弹位高，加上市场对美伊战争的乐观情绪高，以及内地上证指数强势，接近10年高位，有助港股表现，预计恒指本周有望上试27000点水平，但此阻力较大，未必容易「企得稳」，支持位为26000点。他认为，美国会在习特会前争取筹码，故届时中美气氛或会较为紧张，但会面时则可能会带来好消息，继而影响股市。

展望本周，中国今日出炉4月居民消费价格指数（CPI）和工业生产者价格指数（PPI），美国将于周二和三公布CPI和PPI。至于中美元首会晤有机会在本月14日至15日举行，另鲍威尔的美国联储局主席任期将会在当地时间5月15日届满。

