DeepSeek传首轮融资目标500亿人币 梁文锋个人出资200亿 腾讯阿里碰壁

中国AI公司深度求索（DeepSeek）首轮融资再有更多消息披露，科技媒体《The Information》引述消息人士报道，DeepSeek今轮融资目标规模高达500亿元（人民币，下同），将打破中国单轮融资最高纪录，当中创办人梁文锋或以个人名义出资达200亿元，占融资目标的40%。

估值或达3500亿人币

报道指出，如DeepSeek最终完成500亿元融资，公司估值将暴增至3500亿元，较4月初时估值约680亿元，飙升逾4倍。

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国家大基金传成第二大股东

报道又指，国家大基金将参与认投，成为DeepSeek第二大股东。早前有传「国家大基金」参与融资，凸显中国对该公司的高度重视。

传腾讯阿里入股不成功

至于有传腾讯（700）及阿里巴巴（9988）亦有份参与，报道指出有关谈判碰壁，其中腾讯因提出认购20%股权，因比例过大而被拒。但早前内媒引述消息指，阿里巴巴从来未与DeepSeek洽谈今轮融资。