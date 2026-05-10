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沙特阿美上季多赚26% 料即使海峡重开 原油市场仍需时数月恢复

股市
更新时间：19:31 2026-05-10 HKT
发布时间：19:31 2026-05-10 HKT

沙特阿拉伯国营油企沙特阿美（Saudi Aramco）公布，首季纯利按年增长26%至336亿美元，胜预期，按季亦升34%，受战争导致石油和成品油价格上涨，抵销了运输受阻的负面因素。

东西油管开尽输送能力 应对供应短缺

沙特阿美指，第一季的业绩反映了公司在复杂的地缘政治环境下，展现出的强大韧性和运营灵活性，并指沙特的东西输油管道（East-West Pipeline）已达到每日700万桶石油的最大输送能力，有助于减轻霍尔木兹海峡航运力及全球能源冲击的影响。

倘封锁持续数周 料油市2027年始复常

该公司补充，即使霍尔木兹海峡现时重开，原油市场仍需数月时间来恢复供求平衡；倘若目前封锁局面再持续数周以上，预计供应中断将延续至2027年，市场才能复常。

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