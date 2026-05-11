本周市场将遇CPI及PPI数据 美伊局势僵持 港股腾讯首季业绩公布｜一周前瞻

中东局势尚未明显缓和，美伊局势呈现「边打边谈」的复杂局面，但本周内市场将会迎来中美消费者价格指数（CPI）数据及生产者物价指数（PPI）数据，包括腾讯（700）、阿里（9988）、京东（9318）、中芯国际（981）等科技龙头集中放榜，市场将检验AI与半导体复苏成色。此外，美国总统特朗普或将在本周按计划访华，中美双方就此保持着沟通。

内地4月内外需成长表现或分化

国内数据方面，中金预计，在中东冲突背景下，PPI年增速或进一步走高至1.8%，CPI年增或稳定在1.0%左右。

美国方面，CPI及PPI数据将在周二及周三相继公布，克里夫兰联准银行预测，美国4月CPI将由3月的年增3.3％上升至3.6％，大幅高于2月的年增2.4％，写下2024年4月以来最高纪录，能源价格上涨是通膨升温的最大推手。

料三大公司将加大AI投资力度

港股方面，京东、腾讯及阿里巴巴等股份将在本周相继放榜，其表现将直接影响港科技板块的估值，市场普遍预期3家公司仍会加大AI投资力度，关注核心业务能否继续支持增长，以及管理层如何讲述公司前景。

美股方面，美股稳定币Circle（CRCL）、Hims&Hers Health（HIMS）及应用材料（AMAT）等公司也将相公布继财报。

沃什接「帅印」

另外，美国参议院银行委员会已于4月29日以13票赞成、11票反对的党派立场投票结果，批准沃什出任下任联准会主席的提名，预计于本周进行最终确认投票，以确保其能主持6月的议息会议。而鲍威尔的任期将会在5月15日届满。