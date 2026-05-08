汇控受累私募信贷欺诈案拨备急增 主席聂智恒：非系统性问题 股息前景仍强劲

汇丰控股（005）受英国一宗私募信贷相关的欺诈案所累而令首季拨备急增，汇控于伦敦举行的股东会上，有小股东关注其私募信贷风险，集团主席聂智恒（Brendan Nelson）回应指，有关拨备主要涉及英国一家财务保荐人第二市场证券化风险承担，如此规模的欺诈确实是严重事件，「我们对为此需做拨备感到不太高兴」，但一再强调这是一宗欺诈事件，并非出现系统性问题。

维持派息比率50%目标

展望未来，聂智恒重申股息前景依然强劲，并维持派息比率50%、2026年至2028年每年有形股本回报率达17%或以上的目标不变。

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对私募信贷市场仍感安心

他表示，集团已因应英国该宗欺诈事件对其贷款组合最高风险部分进行了全面检视，并未发现其他类似的欺诈风险，整体而言，集团对私募信贷仍感安心，重申私募信贷仅占整体贷款组合约2%，并非其主要增长动能。首季汇控的企业及机构理财业务需就英国一家财务保荐人涉及的4亿美元欺诈相关第二市场证券化风险承担作拨备。

定期检视香港房地产组合 对违约有足够缓冲

聂智恒回应香港按揭贷款情况时说，集团向来会为所有商业及住宅房地产组合进行定期检视，尤其是香港和中国市场，因过去几年两地经历了充满挑战的时期。他称，目前香港住宅房地产市场已见回稳，楼价正在上升，成交量也明显增加，而集团对住宅按揭的贷款成数偏向保守，故可为楼价大跌或违约提供足够缓冲。

中东局势料对全球经济带来长远影响

他又指，伊朗冲突及其在海湾地区和更广泛地区的剧烈外溢效应，进一步增加了不可预测性，对全球经济带来长远影响。他指，全球正面临史上最大的石油供应受阻，重燃对通胀、增长及利率的忧虑，然而汇控对海湾国家的长期实力、韧性充满信心，并将继续投资于该区的未来及当中的机遇。