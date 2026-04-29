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新股质素惹关注 唐家成承诺港交所不会放松监管「没有投资者信心的市场好难存在」

股市
更新时间：18:00 2026-04-29 HKT
发布时间：18:00 2026-04-29 HKT

港交所（388）举行股东周年大会，对于股东关注的新股质素情况，港交所主席唐家成于会上再强调，上市公司的质素是港股市场的最主要的基本因素，并承诺港交所不会放松上市公司的质素监管。他说，「如果上市企业没有好的质素，投资者就会对该市场没信心，没有投资者信心的市场好难存在。」他续指，欢迎早前证监会最新发布的指引，要求银行家、保荐人及企业的上市申请书严格遵循上市规则，且港交所上市科亦绝对不会降低上市要求。

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暂无计划推出预测市场产品

近年预测市场（Prediction markets ）这类新兴交易形态正兴起，行政总裁陈翊庭表示，港交所有关注预测市场的发展，因其交易标的聚焦于事件结果预测，部分市场观点认为其性质接近赌博，会持续观察预测市场事态发展，但短期内并无推出类似产品的计划。陈续说，港交所作为证券交易所，主业始终是发展证券市场，同时亦在固定收益债券、大宗商品等产品上发力，以满足在现时外围环境波动下，国际投资者对资产配置多样化的需求。

港交所主席唐家成。
港交所主席唐家成。

被问及中长期创新性改革，陈翊庭表示，港交所一直在改革道路上，主要围绕著「人、货、场」三大方面做扎实，并认为现时为港交所提供改革的条件愈来愈好，而这主要来自拉力和推力两股力量在推进。她解释指，推力就是，地缘政治等因素推动全球资金正寻求亚洲市场作为多元化配置市场之一。

拉力即是中国的投资机会正吸引国际资本主动探索。她续指，下一步将重点打通蓝海市场，把固定收益债券、大宗商品等尚处起步阶段的业务做深做全，以吸引更多国际投资者。

相关文章：新股上市不足1个月即停牌查数 业界称事件不寻常 股价累跌逾64%
 

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