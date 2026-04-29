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储能需求推动 宁德时代市值大幅超越比亚迪

股市
更新时间：10:58 2026-04-29 HKT
发布时间：10:58 2026-04-29 HKT

据《彭博》分析，受惠储能需求推动，宁德时代（3750）市值已大幅抛离另一电池业巨头比亚迪（1211）。

宁德时代市值逼近2万亿人币

《彭博》分析指出，宁德时代与比亚迪市值增长，于过去数年走势一致，两间公司于去年6月初维持在约1万亿元人币水平。到今年宁德时代市值开始抛离比亚迪，现时宁德时代市值已逼近2万亿元人币，反观比亚迪，市值已缩减至约8,900亿元人币。

宁德时代市值暴涨，主要受惠储能业务增长。据InfoLink报告数据，2025年全球储能电芯出货同比增长近一倍，其中宁德时代增长继续领跑全球。人工智能数据中心需要消耗大规模的电力，而光伏项目、电网改造等亦推动储能装置需求。

受海外营收及储能业务增长带动，宁德时代2025年全年与今年一季度净利润均大幅成长，刺激股价创新高，令宁德时代与比亚迪市值增长走势出现分化。

比亚迪第一季度净利润大减55.4%

至于比亚迪，造车业务面对价格战及产能过剩压力，令利润持续受压。比亚迪周二公布季报显示，第一季度净利润40.85亿元，倒退55.4%，倒退至三年多最低水平。

按SNE Research的数据，今年一月全球动力电池制造业，宁德时代市占达45.2%，比亚迪市占13.8%仍位居第二。虽然比亚迪有供货予小米等车企，但生产电池主要用于自家生产汽车。

《彭博》分析师指出，去年电动车由于价格战开始出现阻力，而储能业务则出现爆发性增长。但随著油价急升，电动车吸引力增加，令出口成为内地车企亮点，今年第一季度，比亚迪出口增长逾50%，出口占比亚迪当季交付量约45%，大摩分析师预计比亚迪海外业务比现将成为第二季市场的关注点。

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