港股期结日加上极短线超卖或反弹｜古天后

4月29日，大致多云，间中有骤雨及几阵狂风雷暴，日间短暂时间有阳光。美国联储局周二展开一连两日议息会议，议息结果将于香港时间周四凌晨公布。美股隔晚喺油价回升下，科技股受压，标指及纳指均从纪录高位回落，道指涨逾200点后倒跌。美市收市，道指回吐25点，报49141；标指跌35点或0.49%，报7138；纳指跌223点或0.9%，报24663。

人工智能（AI）聊天机械人ChatGPT开发商OpenAI据报新用户和收入未达内部目标，引发对未来AI投资担忧，相关半导体股遭抛售，Nvidia股价一度急跌3.9%，收市跌幅收窄至1.6%；博通（Broadcom）及超微半导体（AMD）分别跌4.4%及3.4%，英特尔（Intel）曾跌4.9%，收市跌幅收窄至0.5%；甲骨文跌4.1%，苹果则逆市升1.2%，微软亦涨1%。

可口可乐绩后升近4%

多家美企业绩出炉，可口可乐首季内部收入增长一成，为2024年以来最劲，股价抽高3.9%，为升幅最大道指成份股；通用汽车（GM）调高盈利预测，股价先跌后回升1.3%。联合包裹（UPS）公布首季盈利及销售均胜预期，但公司未有上调全年财务指引，拖累股价跌4%。摩根大通策略员Dubravko Lakos-Bujas表示，中东战争疑虑反映喺美企业绩上，部分企业即使首季开局理想，但未有上调业绩预测，尤其系直接受到战争影响嘅行业，例如航空和运输公司，以及制造商。

美国10年期债息曾涨4.3个基点，至4.378厘，对息口较敏感嘅2年期债息上扬5.52个基点，至3.8524厘。美汇指数一度涨0.38%至98.874；日本央行议息后未有明确暗示加息时间，日圆反复倒跌0.23%至159.79兑每美元。

恒指26000短线由支持变阻力

美伊谈判未见进展，霍尔木兹海峡继续遭封锁，油价回升，纽约期油更一度重越100美元大关，虽然阿联酋突然宣布退出石油出口国组织（OPEC）消息令油价升幅收窄，回落至约99美元，但油价仍然高居不下。油价高企令美股受压，标指及纳指均从纪录高位回落，道指曾升逾200点后倒跌。不过夜期及ADR早段曾跟美股继续回软，但最终靠稳并略为回升，今早黑期回升逾百点，重上25800水平，今日期指结算日，估算结算价大约于25700-25900之间，加上极短线技术指标呈超卖，唔少重磅股及恒指RSI 2均跌至10以下水平，料港股今日或有反弹，表现唔会太差。

不过美伊谈判仍胶著，恒指26000短线由支持变阻力，加上本周为长周末假期，投资者唔急于入市，令港股连续两日表现偏软。技术走势上，恒指昨日开市即跌穿50日线，收市跌245点，报25679，收市首日跌穿20日线，一旦今日未能收复20日线，并进一步失守30日线及50周线，约25550-25600水平，唔排除向下考验250日线即25400水平，甚至顺势回报4月8日所遗下嘅上升裂口25254-25668水平。

留意下周一起内地黄金周假期，北水下周一及二放假，恒指更乏动力，而IPO热潮、配股潮及传统科企持续受压，均令港股短线偏软，向下风险加剧。除非美伊谈判有重大突破，又或特朗普确定访华时间，港股方有条件逆转开始转弱之势。

古天后