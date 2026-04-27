日韩台股破顶 恒指仍收跌52点 阿里腾讯走势弱 国产芯片股续热炒 ｜港股收市

中东局势发展虽未明朗，但AI热潮持续炒作下，亚洲主要股市走势分裂，日股、韩国、台股周一再破顶，内地上证指数亦结束两连跌，惟港股则在部分重磅科网股转弱和芯片股走强的好淡争持下，全日窄幅上落。恒指最终收报25925点，跌52点或0.2%，26000关得而复失，大市成交增至2,516亿元。

恒指低开2点后，早段曾止跌回升，高见26086点，升108点，重返26000关，惟阿里巴巴（9988）和腾讯（700）两大科网股转跌拖累恒指走势反复，曾最多转跌120点，全日收报25925点，跌52点；国指收报8756点，跌19点；科指跑赢大市，收报4939点，升37点。

国产芯片股受捧 中芯升逾6%

人工初创公司Deepseek推出的新模型及与国产华为晶片深度适配，国产大型芯片股受捧。中芯国际（981）大升6.1%，收报68.25 元，为表现最佳蓝筹股；华虹半导体（1347）涨6%，收报114.6 元；上海复旦（1385）走高2.8%，收报44.76 元；晶门半导体 （2878）涨3.8%，收报0.415元。

存储概念活跃 澜起科技涨近14%

存储概念跟随外围活跃，澜起科技（6809）飙升13.8%，收报259.2元；兆易创新（3986）升0.6%，收报452元；南方两倍做多三星电子（7747）扬3.1%，收报93.4元。

MINIMAX及智谱齐向下

两大重磅科网股拖累大市。腾讯走低3%,收报478.6 元；阿里巴巴下滑1.2%，收报130.2 元，两股合计拖累大市逾84点。另外，AI大模型股亦走弱，MINIMAX（100）回落3.5%，收报750 元；智谱（2513）走低2.2%，收报914.5元。

国际油价继续冲高，石油股逆市向上，中海油（883）扬1.9%，收报28.44元；中石油（857）涨1.1 %，收报11.46 元；中石化(386)升0.7%，收报4.62元。

个股方面，中兴通讯（763）今年首季净利润录13.1亿人民币，按年跌47%，惟股价仍逆市大升5.3%，收报25.52元；赤峰黄金（6693）首季净利润录9.88亿人民币，按年增1.04倍，股价则下滑3.1%，收报37.78 元；英诺赛科 (2577)针对英飞凌的两件氮化镓核心专利行政诉讼全面胜诉。股价逆市扬5.1%，收报67.45元。

Blue Water Capital投资总监李泽铭表示，港股走势偏弱，主要与指数成分股组成有关，近期全球股市，包括美股、日韩市场，领涨板块集中在科技、AI及半导体等上游板块，而港股相关标的多为以半新股或新股为主，并非指数成分股，加上港股指数主要成分股高度绑定内地经济和全球宏观政治局势，而现时中东战局不明朗，全球通胀升温，进一步拖累港股反弹力度。他续指，估计港股跑输外围的的格局短期内维持，恒指短期走势区间为25700点至26500点，要走势上落市格局除非地缘政治局势明显缓和，或内地有利好消息刺激，如新经济措施出台，或中美两国元首会面释放积极信号。

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1215：恒指今早开市轻微下跌1点后，虽然一度「倒升」108点，高见26086点，其后升幅收窄，截至中午报26016点，升38点或0.15%，暂时收复两万六点关口，半日成交1,346亿元。科指中午报4966点，升64点或1.31%。

腾讯美团逆市向下

重磅蓝筹股中，中芯（981）继上周五升一成后，今日继续强势，半日升逾8%，连同友邦（1299）升逾2%及比亚迪（1211）升4.8%，为贡献恒指最多股份；相反，腾讯（700）及美团（3690）分别跌2.3%及1.6%，拖累大市走势。

曦智收市后暗盘 长飞光纤升9%

受Deepseek推出新模型及与华为晶片深度适配影响，多只AI概念股有炒作，除了中芯外，华虹半导体（1347）升逾6.6%；广合科技（1989）升逾半成；百度（9888）及迅策（3317）亦升4.4%及3.5%。不过，MINIMAX（100）及智谱（2513）则逆市回吐10%及3.4%。

此外，大热新股曦智科技（1879）将于今日收市后暗盘，部份光通讯概念股亦见起动，其中长飞光纤（6869）及FIT HON TENG（6088）均升逾9%；汇聚科技（1729）亦升近4%。不过，剑桥科技（6166）仅升0.5%，但要留意该股将于今日放榜，同时明天（28日）有3,276万股解禁。

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0930：美伊停火局势未明，美国周六取消派遣特使前往巴基斯坦首都伊斯兰堡与伊朗重启停火谈判的计划，总统特朗普周日则表示希望「伊朗聪明一点」，若伊朗希望就结束战事展开谈判，可主动联络美国，「可以来找我们，或者打电话给我们」，强调美方设有「安全通讯渠道」。

油价微升 日韩股市续向好

全球石油供应继续紧张，通过霍尔木兹海峡的石油运输仍然有限，国际油价今早向上，其中布兰特期油升约1.4%至106.84美元，WTI期油亦升约1.4%至95.72。不过，亚太区股市向好，日股暂升约0.7%至60151点；韩股更暂升1.8%至6591点。

港股方面，恒指今早轻微跌1点，报25976点。科网股个别发展，阿里巴巴（9988）开市无升跌；腾讯（700）跌0.7%；美团（3690）及小米（1810）亦无升跌；京东（9618）跌0.9%；百度（9888）则升3.6%。

多只AI相关股继续热炒

另一方面，随着DeepSeek推出全新开源AI旗舰模型「V4 Flash」及「V4 Pro」系列后，外界解读为转向本土算力的关键讯号，并有望加速AI应用落地。多只AI相关股继续热炒，中芯（981）升4.5％；讯策（3317）亦升4.5%；广合科技（1989）升2.9%；群核（068）则升2%。

至于今日即将放榜的澜起科技（6809）及剑桥科技（6166），两者股价分别亦升逾7.5%及1.1%。不过，MINIMAX（100）及智谱（2513）齐回吐，跌约2%及2.9%。

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中兴少赚47% 股价低开近2%

个股消息中，中兴通讯（763）公布首季收入录349.88亿人民币，按年增长6%；净利润录13.1亿人民币，按年跌47%，主因汇率波动产生汇兑损失而上年同期为收益及净利息收入减少，与日常经营活动相关的其他收益下降，衍生品合约期末进行公允价值重估产生损失而上年同期为收益，以及应收账款减值计提增加和存货跌价准备计提增加所致。该股开市报23.82元，跌1.7%。

此外，赤峰黄金（6693）首季收入录35.54亿人民币，按年增48%；净利润录9.88亿人民币，按年增104%，主因持续优化生产组织与营运管理，并充分受益于黄金价格按年较大幅度上涨。该股开市报39.08元，升0.3%。