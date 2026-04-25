天星医疗孖展超购逾53倍 新易盛传来港上市

本港新股市场继续活跃，天星医疗（1609）昨日开始招股，拟发行约842.19万股H股，招股价每股98.5元，集资最多8.3亿元。该股孖展认购额已超购逾53倍。另外，传在深交所上市的新易盛已选定中信证券及摩根大通合作，为其安排在港IPO计划，该公司早前传预计集资至少约30亿美元（约235亿港元）。

基石投资者共认购约2.9亿

天星医疗为专注于运动医学临床解决方案的医疗器械公司，一成H股于香港作公开发售，发售价为每股98.5元，每手50股，一手入场费4974.67元。中信证券、建银国际为联席保荐人。截至今早9时30分，该股已录得45.29亿元孖展额，较公开认购额8296万元，超购53.5倍。天星医疗引入JSC International Investment Fund 、奥博亚洲四期、发展基金管理为基石投资者，合计认购3700万美元（约2.9亿港元）。

新易盛A股去年累升逾4.2倍

同日外电引述消息报道，拟来港上市的新易盛为内地专注于研发、生产及销售多种类的高性能光模组及光器件高新技术企业，2016年于深交所上市，昨日该公司A股收市价为532.27元人民币，跌11.8%，但今年以来该股已累升24.7%，去年股价累计升幅逾4.2倍。以昨日收市价计，新易盛市值高达5340.51亿元人民币。

曦智科技上限183.2元定价

曦智科技（1879）和迈威生物（2493） 将于下周二（28日）挂牌上市，据有本地券商客户分派结果显示，曦智科技以招股价上限183.2元定价，投资者需认购至少2000手（3万股）才能稳中一手，「顶头槌飞 」则至少获派4手，最多可得5手 。迈威生物则传以招股价下限27.64元定价，投资者需认购350手（7万股）才能稳中一手，「顶头槌飞 」则获派11手。