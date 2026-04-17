港交所建议2027年第四季实施T+1 咨询市场四星期

港交所刊发咨询文件，提出将香港股票现货市场结算周期，从目前的T+2缩短至T+1，建议调整股票现货市场的多项流程，拟于2027年第四季过渡至T+1结算周期。咨询期为期四周，将于5月18日结束。

T+1涉股票及期权 IPO及沪深股通不变

咨询文件指出，建议中T+1结算周期将适用于二级市场的交易所买卖，包括股票、交易所买卖产品、结构性产品及债务证券，以及股票期权行使及转让后的股票实物交收。首次公开招股（IPO）以及通过沪深股通进行的交易，将继续按现有结算时间表进行。

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港交所倡业界审视资金调拨程序

文件指，采用T+1结算周期后，其他多项与交易相关的流程及市场活动将需作出调整，港交所亦就有关的调整安排咨询市场意见。此外，港交所建议市场参与者审视其证券及资金调拨相关的程序，包括证券借贷、资金及外汇安排等，以便配合建议的T+1结算周期营运模式。

港交所表示，将适时发布相关技术规格，以助市场参与者进行必要的系统提升，在市场准备就绪并取得监管机构批准后，现货市场拟于2027年第四季过渡至T+1结算周期。港交所鼓励市场参与者，按此预计实施时间，尽早开始评估其运作准备情况、系统及流程。港交所续指，在确定最终的T+1营运模式后，亦会对《交易所规则》、《结算所规则》及《上市规则》作出相应修订，详情将适时公布。

陈翊庭：T+1提升香港核心竞争力

港交所行政总裁陈翊庭表示，致力确保香港市场基础设施与时并进，并与全球市场发展趋势和最佳常规接轨，持份者早前已就《讨论文件》作出回应，同时支持港交所推进这项重要市场改革。她续指，采用T+1结算周期将进一步提升香港市场的核心竞争力，令交易更安全、快捷，同时为未来其他基础设施优化和创新奠定基础。

调整营运流程达成T+1

对于T+1机制，港交所指，建议调整现货市场交易周期内的部分营运流程，而交易执行的现有安排将维持不变，各项建议旨在让交易后活动可于交易日（T日）提前完成，以便市场参与者有更充裕时间预备于下一个营业日（T+1）顺利交收。港交所续指，相关措施包括调整结算程序时间表及交收相关流程，让交收能于缩短后的结算周期内及时、有序地进行。现有货银对付框架及多批交收处理程序架构将维持不变。

文件指出，由于进行交易后操作时间将会缩短，港交所亦建议延长交收相关活动的服务时间，例如输入交收指示及配对，让参与者可在交收前更灵活处理交易后程序；而现有结算风险管理框架将继续适用，但个别时间表会稍作修改以便配合新的结算周期。

早前T+1讨论文件获市场支持

港交所于2025年7月已就T+1结算刊发讨论文件，指出因应全球各主要市场已经或将陆续采用更短的结算周期，各个市场持份者均十分支持香港股票现货市场采用 T+1 结算周期。港交所表示，因应各界对讨论文件的回应意见，港交所将研究建立为投资基金经理、托管商及证券商等机构持份者另设新的工作流程平台，协助其提升营运效率并配合T+1结算周期的运作。