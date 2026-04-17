「杭州六小龙」群核科技首挂曾升1.9倍 上市仪式获陈茂波、孙东撑场

首只「杭州六小龙」登陆联交所，吸引财政司司长陈茂波、创新科技及工业局局长孙东，以及港交所（388）行政总裁陈翊庭撑场，但均没有公开发言。内地云原生空间设计软件提供商群核科技（068）较上市价7.62元高开逾1.7倍，报20.7元，早段曾高见21.86元，升1.9倍，但现已回落，暂报18元，升近1.4倍，一手500股账面赚5300元。

香港为起点拓展国际业务

该公司联合创始人兼CTO朱皓表示，感谢资本市场的认可，是次上市较为成功，在招股的过程中体验到科技公司在港仍是很受欢迎，而香港本来是公司国际业务的大本营，接下来会继续立足于杭州，以香港为起点，继续深化、拓展国际业务。他相信，空间智能是一个很朴实的技术，整体来说，只要有物理空间就需要空间智能进行推理和认知，故公司在港肯定会有实际业务落地，但暂时未有时间表。

空间智能技术推向更多行业

被问及内房情况会否影响公司业务，他表示起初成立公司是希望用GPU去做空间模拟，而公司产品「酷家乐」服务很多建筑行业的客户，但除此以外，还服务了很多电商、影视传媒等客户，相信公司未来会将空间智能技术推向更多行业，服务更多不同国家和地区。

今年目标方面，他指公司希望完善产品，将产品和算法推向更多使用者，另会继续踏实地做好空间智能的大模型及相关产品，又相信随著AI要进一步走向物理空间，空间智能在这个过程中一定会发挥至关重要的作用。

该股的国际配售超购13.5倍，而香港公开发售超购1589.6倍，抽其乙组1800手可稳中一手；另有208人斥资逾2.2亿元，认购16062手的「顶头槌飞」获派4手。

同日挂牌长光辰芯曾升1.1倍

至于同日挂牌的内地互补金属氧化物半导体（CMOS）图像传感器提供商长光辰芯（3277）同样向好，高开72元，暂为早段低位，曾飙升见85元，较上市价39.88元扬1.1倍，暂报74.55元，升86.9%，一手100股赚3322元。该股的国际配售超购21.7倍，而香港公开发售超购1137.2倍，抽其乙组头的2000手可稳中两手，认购32647手的「顶头槌飞」获派9至10手。