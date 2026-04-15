国泰拟减少近70亿元股本 抵销回购股份后可供派息影响 「不改股东整体利益」

国泰（293）早前斥资69.69亿元回购股份后，建议实施减少股本，将同等金额拨入储备帐，为未来宣派股息方面更具弹性。有关建议将在股东周年大会上，以特别决议案提呈股东批准。

股本帐转入储备帐 「解锁」70亿元款项

国泰表示，董事局建议透过将公司股本帐的贷方结余，减少69.69亿元，并将其减少股本所产生的贷方款项，拨入「股本减少储备帐」中。

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国泰：财务状况无改变

国泰指出，减少股本本身不会改变公司的综合资产净值、相关资产、负债、业务、营运、管理或财务状况，不会对财务状况产生任何不利影响，亦不会改变股东的整体利益。

该集团解释，早前向卡塔尔航空回购股份，是透过其内部资源及现有信贷额度以现金支付，导致可供分派储备相应减少了69.69亿元，而是次将减少股本的金额拨入「股本减少储备帐 」，根据《公司条例》被视为可供分派储备，意味抵销相关影响。国泰又指，早前原定将回购后股份转入库存股，但其后取消有关安排。

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对宣派股息方面更具弹性

国泰表示，减少股本完成后，视乎公司财务表现而定的前提下，增加的可供分派储备将就未来进行法团行动或决定宣派股息方面更具弹性。