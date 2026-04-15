Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

国泰拟减少近70亿元股本 抵销回购股份后可供派息影响 「不改股东整体利益」

股市
更新时间：19:00 2026-04-15 HKT
发布时间：19:00 2026-04-15 HKT

国泰（293）早前斥资69.69亿元回购股份后，建议实施减少股本，将同等金额拨入储备帐，为未来宣派股息方面更具弹性。有关建议将在股东周年大会上，以特别决议案提呈股东批准。

股本帐转入储备帐 「解锁」70亿元款项

国泰表示，董事局建议透过将公司股本帐的贷方结余，减少69.69亿元，并将其减少股本所产生的贷方款项，拨入「股本减少储备帐」中。

相关新闻：国泰69.7亿回购卡塔尔航空近一成股份 太古国航表态支持 股东会够票通过

国泰：财务状况无改变

国泰指出，减少股本本身不会改变公司的综合资产净值、相关资产、负债、业务、营运、管理或财务状况，不会对财务状况产生任何不利影响，亦不会改变股东的整体利益。

该集团解释，早前向卡塔尔航空回购股份，是透过其内部资源及现有信贷额度以现金支付，导致可供分派储备相应减少了69.69亿元，而是次将减少股本的金额拨入「股本减少储备帐 」，根据《公司条例》被视为可供分派储备，意味抵销相关影响。国泰又指，早前原定将回购后股份转入库存股，但其后取消有关安排。

相关新闻：太古减持国泰2.5%股权套现18亿 降回卡塔尔航空离场前水平

对宣派股息方面更具弹性

国泰表示，减少股本完成后，视乎公司财务表现而定的前提下，增加的可供分派储备将就未来进行法团行动或决定宣派股息方面更具弹性。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
「关爱座」新现象 老人家避开唔坐？ 网民引述长者解释 原来有一大心酸原因｜Juicy叮
「关爱座」新现象 老人家避开唔坐？ 网民引述长者解释 原来有一大心酸原因｜Juicy叮
时事热话
4小时前
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
生活百科
2026-04-14 11:53 HKT
「亚视传奇绿叶」江图心脏病逝 享年89岁 9年前痛失挚爱叹人生最悲情的事
01:05
「亚视传奇绿叶」江图心脏病逝 享年89岁 9年前痛失挚爱叹人生最悲情的事
影视圈
6小时前
移英女星吴日言突然贴黑白照「交代身后事」引恐慌 移民生活压力大 曾与老公「嘈到拆天」
移英女星吴日言突然贴黑白照「交代身后事」引恐慌 移民生活压力大 曾与老公「嘈到拆天」
影视圈
11小时前
惠康超市周末全场88折！全线分店折扣无上限 指定产品额外85折
惠康超市周末全场88折！全线分店折扣无上限 指定产品额外85折
生活百科
9小时前
新手公屋户求教：厨房点样整会实用啲？ 好心网民发AI图帮手 靓到似私楼｜Juicy叮
新手公屋户求教：厨房点样整会实用啲？ 好心网民发AI图帮手 靓到似私楼｜Juicy叮
时事热话
7小时前
66岁张德兰红馆开骚前惊传意外！试衫不慎跌倒左膊骨裂兼甩骹 留院将要接受小手术
00:52
66岁张德兰红馆开骚前惊传意外！试衫不慎跌倒左膊骨裂兼甩骹 留院将要接受小手术
影视圈
3小时前
蔡卓妍惊爆曾被诊断轻微中风 后遗症困扰十年：一返酒店就爆喊 愧疚对不起一个人
蔡卓妍惊爆曾被诊断轻微中风 后遗症困扰十年：一返酒店就爆喊 愧疚对不起一个人
影视圈
4小时前
港漂公开低成本香港生活！房租+交通+生活费每月仅花呢个数 网民同感：丰俭由人
港漂公开低成本香港生活！房租+交通+生活费每月仅花呢个数 网民同感：丰俭由人
生活百科
7小时前
三代同堂蜗居逾300呎公屋 40万改造北欧风安乐窝 设计师一招破解黑厅困局
三代同堂蜗居逾300呎公屋 40万改造北欧风安乐窝 设计师一招破解黑厅困局
家居装修
14小时前