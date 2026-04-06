内地汽车市场内卷　何小鹏：10万元以下的车不会碰 聚焦智能化产品

对于内地汽车市场竞争白热化，小鹏集团（9868）董事长兼首席执行官何小鹏表示，该公司要做智能化汽车，参与良性竞争，而不是单纯做一个便宜的车，「比如10万元（人民币、下同）以下的车不会碰。」吉利汽车（0175）母公司吉利集团董事长李书福上周接受外电访问时，亦形容产能过剩的问题「非常严重」。

何小鹏对内地传媒表示，做便宜的、低利润的车并没有价值。基于这一理念，该公司制造的所有车都必须智能化、有差异化。他认为，汽车是一个很长线的马拉松，是超大规模的行业，全球绝大部分汽车公司很难做两三款车便成功。他续称，「现在的汽车公司都不是一个好的商业模式，而是非常内卷的模式。虽然车企都追求高质量发展，不想内卷，但是最近几年我们发现，以汽车硬件来说，就不是一个特别好的商业模式。」

何小鹏预计于2030年只剩下5家有规模的中国车企



对于汽车市场竞争，何小鹏指出，到了2030年，内地车市只会剩下5家有规模的中国车企还在活动，其他车企规模届时可能较小。不过，他认为几家造车新势力的故事，还会延续好多年，比大众想像的要长。

早前小鹏汽车宣布改名为小鹏集团，何小鹏解释到，公司需要在汽车业务之上进行叠加，面向新的全球物理AI，包括机器人、Robotaxi、飞行汽车、完全自动驾驶等领域。换言之，要从汽车公司锐变成科技公司。

另一方面，李书福日前接受彭博访问时表示，汽车业界建设太多工厂，全球汽车产能过剩问题「非常严重。」他又说，17间中国汽车公司正在抢占市场，但这些公司均是没有钱赚或赚很少钱。

国家反内卷有助改善行业利润

内地第一财经引述乘联分会秘书长崔东树表示，结合前几年的利润率下行趋势来看，近期汽车行业利润下滑幅度仍较大。由于不造电池，主流车企盈利压力仍将增加。不过，随著国家反内卷工作持续推进，对改善行业利润的效果，将逐步体现。

数据显示，2026年1至2月内地汽车行业收入1.48万亿元，同比降0.9%；成本1.31万亿元，增0.2%；利润435亿元，同比降30%；汽车行业利润率2.9%，相对于下游工业企业平均5.8%的利润率，汽车行业的盈利能力仍属偏低。