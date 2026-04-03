小米调整四子公司股东结构 雷军持股比例增加

小米集团（1810）公布，为提高行政效率，对四家子公司的股东结构进行调整，雷军持股比例增加。公告表示，此次股东整合，旨在推动子公司各项行政事务得到更高效的管理，实现稳健经营。

根据新合约安排，(i)小米科技的登记股东为雷军（持股97.48%）及刘德（持股2.52%）；(ii)北京瓦力网络的登记股东为雷军（持股13.33%）及刘泱（持股86.67%）；(iii)有品信息科技的登记股东为雷军(持股87.5%)及刘德(持股12.5%)；及(iv)北京小米电子软件的登记股东为雷军（持股90%）及刘凌迪（持股10%）。

紧随股权变动生效后，相关外商独资企业、相关境内控股公司及新登记股东订立新合约安排，而涉及现有登记股东、相关境内控股公司及相关外商独资企业的现有合约安排（现有借款合同除外）终止。