佳兆业扭亏赚525亿 主要受惠境外债务重组

佳兆业集团（1638）公布，去年扭亏为盈，录得纯利525.55亿元（人民币，下同），主要是受惠债务重组产生收益约853.74亿元。佳兆业主席郭英成表示，全国市场仍处于调整态势，新房销售边际走弱、开发投资同比回落，重点城市二手房以价换量、市场分化加剧。不过，随著政策持续显效，市场逐步筑底企稳，行业正转向存量提质、居住本位的高质量发展阶段。

大湾区土储及城市更新寻增长点

佳兆业全年累计交付18个项目，共计8,592套房源，同时稳步推进债务管理工作，成功完成境外债务重组，缓解了即时流动性压力，未来将依托于大湾区土储及城市更新领域核心优势，持续创新化债模式，探索商业不动产、新经济地产创新型融资模式，大力培育业绩新增长点。

推进境内债务展期及降本降息

佳兆业指，截至去年12月底止年度成功完成境外债务重组，债务重组产生收益约853.74亿元。郭英成表示，集团积极推进境内债务展期及降本降息，融资成本较2024年底持续下降，多个白名单项目获得贷款投放，保交付工作圆满完成，并在去年通过向债权人发行新票据及强制性可换股债券悉数解除范围内债务。

郭英成：稳妥化解经营风险

展望2026年，郭英成表示，全球经济复苏仍不均衡，外部不确定性持续存在，集团将稳妥化解经营风险，董事会亦将继续减少负面影响及采取措施以管理集团的任何营运及声誉风险，并提升集团的核心优势以实现可持续发展。

期内，收益95亿元，按年下跌17.82%；纯利525.55亿元，2024年度同期亏损285.34亿元；每股盈利6.801元，不派末期息。

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