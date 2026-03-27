比亚迪去年少赚19% 毛利率降 指价格战压缩车企盈利空间

比亚迪（1211）去年纯利362.19亿元（人民币，下同），按年下跌19%。末期息派0.358元，计及拆息因素，按年减少73%。

去年营业额8039.65亿元，按年上升3.5%，毛利率17.74%，按年收窄1.7个百分点。当中汽车、汽车相关产品及其他产品业务的收入6486.46亿元，增加5.1%；手机部件、组装及其他产品业务的收入1552.37亿元，减少2.7%。

短期消费节奏受影响

比亚迪指，中国新能源汽车产业已确立全球领先地位，但今年仍面临多重挑战，市场出现持续的价格战与高度竞争环境，正压缩车企盈利空间，而政策方面，以旧换新政策与地方性激励的动态优化，可能短期影响消费节奏；同时在产业链方面，关键原材料价格波动、核心零部件的稳定供应形成新的挑战，且地缘政治紧张局势可能加剧海外贸易壁垒，阻碍出口扩张。

加速海外本地化进程抵御冲击

该集团指，正持续优化产品品牌矩阵，并加速海外本地化进程，以有效抵御外部冲击，确保在复杂多变的市场环境下实现稳健增长，持续引领行业发展。

今年自动驾驶车迈入商业化阶段

比亚迪指出，随著首批L3级自动驾驶车型于去年12月获准上路试点，今年产业将迈入有序商业化阶段，加速新能源汽车产品的升级迭代，带领行业产品力整体提升。

去年比亚迪研发投入约634亿元，增加17%，累计研发投入超过2400亿元。