恒指半日跌160点 阿里小米挫逾6% 李宁获大行好 逆市升一成｜港股开市

港股好淡争持，恒指今早低开163点后，曾倒升63点，其后转跌最多203点，中午收报25340点，跌160点或0.63%，成交额1,541.96亿元。

科指半日跌84点或1.71%，报4911点。腾讯（700）跌0.48%；美团（3690）跌1.85%；京东（9618）跌3.61%。阿里巴巴（9988）绩后曾挫6.4%，低见123.5元，中午收报124.4元，跌5.75%。

小米新SU7开售34分钟订单1.5万张

小米（1810）发布新款SU7，据报开售34分钟内，确认订单已达1.5万张，惟股价曾挫7.2%低见33.68元。中午收报33.8元，跌6.93%。

吉利（175）获大行今明两年上调盈利预测，半日升6.97%。其余汽车股，理想（2015）升3%；比亚迪（1211）升1.84%；蔚来（9866）及小鹏（9868）分别跌0.17%及3.38%。

李宁（2331）绩后大升10.6%，报21.86元。大和、里昂的报告均指李宁业绩胜预期，分别维持「买入」及「持有」评级。

联通遭削目标价 半日跌逾3%

联通（762）半日跌3.84%，去年全年纯利升1%至208.2亿人民币，末期息降至13.29分人民币；里昂指去年下半年表现令人失望，目标价由11元降至8.8元。

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0930：国际油价周四先升后跌，美股先挫后回稳，道指早段一度滑落491点，收市跌203点或0.44%，报46021点；标指跌18点或0.27%，报6606点；纳指跌61点或0.28%，报22090点，反映中国概念股表现的金龙指数跌1%，报6945点。

布兰特期油周四曾急升至119.13美元，后因一系列消息影响，大幅回落，收报108.65美元。据报法国、英国、德国、意大利、荷兰和日本准备共同采取适当措施，保障霍尔木兹海峡的航行安全。以色列总理内塔尼亚胡亦称，以方将暂停空袭伊朗能源设施。美国财政部长贝森特受访时表示，或通过释放战略石油与解除部分伊朗石油制裁来平抑油价。

另外，市场预期联储局年内或减息无望，黄金急挫至近4500，白银一度重挫12%。

港股方面，恒指今早低开163点，开报25337点。腾讯（700）跌1.55%，报505元；京东（9618）跌2.07%；美团（3690）则升1.05%。

阿里巴巴（9988）绩后挫6.43%，报123.5元。上季经调整净利润167.1亿元人民币，按年下跌67%；收入2848.43亿元，按年增长2%，均差过市场预期。

小米低开2.25%

小米（1810）正式发布新一代电动车「小米SU7」，董事长兼首席执行官雷军表示，未来3年预计在大模型、具身智能、AI应用等领域至少投入600亿元人民币，今年在AI领域的研发和资本投入将超过160亿元。今早股价低开2.25%。

长和（001）及长实集团（1113）绩后分别升1.75%及0.26%。长和去年全年基本盈利223.1亿元，按年增长7.1%。末期息派每股1.602元，增派6%。长实集团去年投资物业重估前溢利119.6亿元，按年增加2.7%。末期息派每股1.39元，按年增3%。

李宁绩后升7%

李宁（2331）高开7.84%，去年全年赚29.4亿元人民币，按年下跌2.6%。

国际油价今早继续下滑，中海油（883）跌2.36%，中石油（857）跌0.46%；山东墨龙（568）挫7%。

北水动向方面，周四南下资金净买入港股261.9亿港元。盈富基金(2800)、恒生中国企业(2828)、南方恒生科技(3033)分别获净买入146.51亿港元、53.23亿港元、34.28亿港元；小米集团(1810)、中芯国际(981)分别遭净卖出8.72亿港元、2.18亿港元。

