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阿里巴巴上季经调整净利润跌67%逊预期 美股盘前再跌4% 千问月活用户突破3亿

股市
更新时间：17:56 2026-03-19 HKT
发布时间：17:56 2026-03-19 HKT

阿里巴巴（9988）截至12月31日止季度经调整净利润167.1亿元（人民币，下同），按年下跌67%；收入2848.43亿元，按年增长2%，均差过市场预期。主要由于加大对即时零售、用户体验及科技的投入，部分被云业务增长及营运效率提升所抵销。阿里美股（BABA）盘前跌4%。

CEO吴泳铭：AI成主要增长引擎

阿里巴巴首席执行官吴泳铭表示，AI是集团主要增长引擎之一，阿里云收入增长36%，AI相关产品连续10季录得三位数增长，MaaS平台业务亦高速增长，构建云业务新增长引擎。他称，千问App与阿里消费生态加速融合，带动新用户增长及交易活跃度，千问全端月活跃用户（MAU）已突破3亿名，AI智能体（又称AI代理）进入规模化办事时代，未来将依托「大模型+云+芯片」全栈AI能力，继续在AI to B及to C方向发力。

CFO徐宏：即时零售UE改善 资金储备稳健

阿里首席财务官徐宏表示，AI+云业务快速增长增强集团加大投入的信心，将巩固全栈AI技术优势；消费业务方面，即时零售扩大规模的同时，单位经济模型（UE）持续改善。他称，阿里强劲资金储备及稳健现金生成能力，将为持续战略投资提供保障。

中国电商收入增6% 即时零售收入增速56%

中国电商集团季度收入1593亿元，按年增长6%，其中即时零售业务收入208.42亿元，按年大升56%，主要受惠2025年4月推出的「淘宝闪购」带动订单量增长。客户管理收入1026.64亿元，按年增长1%，增速放缓主要由于成交放缓及基础软件服务费影响消退。中国电商集团经调整EBITA录得346.13亿元，按年下降43%，主要是对即时零售、用户体验以及科技的投入所致。

阿里指，即时零售业务推动淘宝App月活跃消费者按年双位数增长，购买力最强的88VIP会员数量亦按年双位数增长，突破5900万名。

国际业务亏损收窄59%

阿里国际数字商业集团季度收入392亿元，按年升4%，由速卖通及其他国际业务增长带动，部分被Lazada收入下降抵销。国际业务经调整EBITA为亏损20.16亿元，按年收窄59%，主要由于速卖通运营效率的显著提升。

云业务收入增36%

云智能集团季度收入432.84亿元，按年增长36%，主要由公共云业务带动，其中AI相关产品采用量提升。

至于盒马、菜鸟、高德、千问C端事业群等「所有其他」分部收入673.4亿元，按年下跌25%，主要由于处置高鑫零售及银泰业务，以及菜鸟收入下降所致，部分被盒马及阿里健康收入增长抵销。分部经调整EBITA为亏损97.92亿元，蚀幅扩大2.08倍，主要由于对技术业务的投入增加所致。

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