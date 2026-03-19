中东局势致原油供应不稳 上海石化：力拓南美、西非等原油渠道

上海石化（338）董事长郭晓军表示，中东地缘政治局势持紧张，直接影响国际原油供应稳定性，集团面对原料市场波动，将积极拓展南美、西非等多区域原油渠道，摆脱单一供应依赖，选取高性价比原油资源；同时持续推进生产装置技术改造与升级，提升对不同油种的加工适应性，配合库存上下限动态管理，确保生产经营平稳运行。

上海石化最新报1.37元，跌1.4%。

执行董事、副总经理兼财务总监杜军指出，2025年公司中东地区原油采购占比升至66%，按年提升11.5个百分点，当前原油库存处于合理偏低水平，可有效抵御市场风险。

去年盈转亏16.12亿

上海石化2025年度实现营业收入755.13亿元（人民币，下同），按年下跌13.26%；全年亏损16.12亿元，由上年度纯利3.11亿元转为亏损，每股亏损15.3分，董事会决定本年度不派发末期股息。公司解释，业绩盈转亏主要受年内炼油装置检修大修，导致炼油产品产量下滑，叠加整个石化行业景气度偏弱，市场价格持续承压。期内炼油及化工产品不含税加权均价分别按年下跌8.31%及13.36%；全年累计加工原油1261.25万吨，按年下降5.49%，原油加工成本3872.30元/吨，按年下跌9.57%。

杜军明确公司分红原则，集团承诺在实现盈利的前提下，年度分红比例不低于当年净利润30%，未来公司会根据实际经营情况、项目投资计划，灵活运用多种融资方式，控制融资成本、合理降低负债水平，兼顾业务发展与股东长期回报。

实施全方位降本增效

面对行业经营压力，杜军表示，公司实施全方位降本增效措施，目标变动成本及非生产性支出同比下降3%以上。公司将持续优化原油采购结构，推进装置提质升级，严控各类经营成本，坚持「一切成本皆可控」理念，实施零基预算与全行业对标管理。



此外，公司指现行成品油定价机制未纳入运保费波动，企业经营压力较大，已向相关部门反映情况。

郭晓军称，公司「十五五」将投资196亿元建设120万吨乙烯项目，坚持减油增化转型，发展高端化工新材料，打造现代化石化与新材料产业基地。