中国铁塔去年多赚8% 末期息增6% 董事长：维持积极分红政策

中国铁塔（788）董事长张志勇表示，2026年铁塔资产折旧到期将释放可观盈利。他称，集团2015年接收的铁塔资产自2025年10月起陆续折旧到期，去年最后两个月折旧已减少17亿元（人民币，下同）。按静态测算，2026年全年折旧有望减少80多亿元，扣除资产检测、加固维护开支后，将对年度盈利带来显著正面影响。公司承诺维持积极分红政策，与投资者共享增长红利。

获国家发改委支持 低空经济唯一平台优势无可替代

张志勇说，中国铁塔作为低空经济国家级基建唯一平台，获国家发改委顶层政策明确支持，依托全国210万座站址独家优势，以共享模式布局低空物理、信息、软件三大基础设施。他表示，集团早于三年前布局相关业务，已设立科研中心自主研发感知设备与安全监管系统，业务覆盖全国26省50多个地市，并在大湾区落地示范项目，具备全国区域服务能力，行业优势无可替代。

去年盈利116.3亿增8.4% 派息比率77%

2025年集团录得全年盈利116.3亿元，按年上升8.4%；期内EBITDA为658.1亿元，按年跌1.1%。派息方面，末期息32.539分，按年升5.6%，全年合共派息45.789分，按年升9.8%，派息比率达77%。

总收入达1004.1亿元，按年增2.7%。其中，运营商主业收入847.3亿元，按年升0.7%；智联业务收入101.7亿元，大涨14.2%；能源业务收入48.1亿元，按年升7.5%。

截至去年底，塔类站址数214.9万个，较2024年底增加5. 5万个。运营商塔类租户达到356.7万户，增加2.3万户，运营商塔类站均租户数为1.7户。

与运营商签长期协议 定价不受行业压力影响

张志勇表示，经营层面稳定可控，公司与三大运营商签订2023至2027年长期定价协议，价格机制稳定，行业压力不会传导至定价环节。税务方面，主体业务税率维持6%，充换电业务3%，相关政策调整对集团无影响，经营环境稳定健康。

