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华润电力去年纯利升1% 末期息增12% 续提升清洁能源装机比例

股市
更新时间：15:47 2026-03-18 HKT
发布时间：15:47 2026-03-18 HKT

华润电力（836）中午收市后公布，去年营业额近1020.1亿元，接年跌3.1%；盈利145.2亿元，升0.9%；每股基本盈利2.8元，派末期息每股0.771元，升11.6%。计及中期息，全年派息1.127元，派息率40.2%。该股放榜后刺激股价曾急升3.5%，高见19.62元，暂报19.46元，升2.6%。

该公司解释营业额下跌，指若不考虑会计估计变更调整的一次性影响，2025年营业额为1045.16亿元，较2024年下降7.68亿元或0.7%。主要由于附属电厂不含税综合平均上网电价按年减少7.9%，但降幅因附属电厂并网售电量增加7%所部分抵消。

华润电力去年核心业务利润152.4亿元，按年升9.9%，其中可再生能源业务利润76亿元，跌17.6%；火电业务利润76.4亿元，升近64.7%。

今年现金资本开支约472亿


华润电力表示，今年计划新增风电和光伏并网装机容量5450兆瓦，持续提升清洁能源装机占比；积极推动煤电向支撑性、调节性电源转型；持续强化精益运营、成本管控与以绿电、现货交易为核心的市场化交易能力。该公司计划2026年内投产的燃煤发电机组权益装机容量共350兆瓦，包括湖北宜昌电厂二期一台热电联产机组。 

该公司又预计，今年现金资本开支约472亿元，其中约350亿元用于风电、光伏电站的建设；约76亿元用于火电机组的建设；约19亿元用于已运营发电机组的技术改造；约3亿元用于支付内蒙古煤电一体化项目煤矿尾款；约24亿元用于综合能源及其他项目的建设。

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