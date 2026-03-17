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港灯去年多赚1.2% 末期息维持16.09仙 建AI平台提升营运效率

股市
更新时间：16:55 2026-03-17 HKT
发布时间：16:55 2026-03-17 HKT

港灯（2638）去年纯利31.49亿元，按年增1.2%，调整后可供分派收入维持28.3亿元，末期分派同样按年维持每股16.09仙。

1月净电费下调2.2%

港灯指，该集团于今年1月净电费按年下调2.2%，至每度电163.3仙，虽然基本电费因持续资本投资而要上调，但由于燃料调整费下调，净电费仍录得减幅。去年港灯收入121.25亿元，按年升0.5%。

霍建宁：电费平衡负担与长远发展

港灯主席霍建宁表示，正致力管理电费水平，务求在电费的可负担程度、供电的可靠性及长远可持续发展之间取得平衡。他又指，将致力落实政府的2050年前实现碳中和计划，持续提升系统韧性，并为未来引入零碳能源作好规划，此外港灯的系统可支援交通全面电气化，将继续协助香港推动有关方面转型。

AI Powerhouse平台促进各部门采用AI

对于科技应用，港灯指，去年正在构建名为「AI Powerhouse」的内部平台，并会在2026年初完成，旨在促进公司各部门更广泛采用人工智能技术，相信能有效提升营运效率，支援更周全和更具理据的决策。

物联网系统扩大监测范围

港灯又指，随著全天候自动化遥距监测高压电网的成效理想，已将该技术扩展至低压电网；而首个物联网项目「港灯智联网」系统，进一步扩大监测范围，可及早侦测故障、收集更全面的数据，并提升应变速度。

L13机组料2029年投产 燃气发电比例升至80%

港灯表示，继续推进2024至2028年度发展计划的各项主要工程，期内已完成新一台燃气联合循环发电机组L13的打桩工程，按计划可在2029年初投产，届时港灯燃气发电比例将提升至总发电量约80%，有助进一步减少碳排放。至于正在兴建的3台新单循环燃油机组，将由2027年初起分阶段投产。年内港灯基本上完成为所有客户安装智能电表。

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