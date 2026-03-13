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彩星玩具去年转蚀1535万 彩星集团派特别息  料今年再步过渡年

股市
更新时间：21:40 2026-03-13 HKT
发布时间：21:40 2026-03-13 HKT

「忍者龟」产品特许权协议将于今年底届满后不获续期的彩星玩具（869）及母企彩星集团（635）公布全年业绩。彩星玩具去年盈转亏，全年净亏损1535.3万元，去年同期纯利为1.32亿元，期内收入5.12亿元，减少45%。不派第二期中期股息，去年同期每股派息3仙。全年派息1仙，按年跌87.5%。

彩星集团亏损收窄

至于彩星集团全年亏损3.62亿元，按年收窄5.3%，派发第二期中期息每股1.5仙，以及特别中期息每股1.5仙，合计3仙，按年持平。期内营业额6.6亿元，按年跌39%。

彩星玩具：今年将仍是过渡年

彩星玩具指，今年将是另一个过渡年，仍缺乏重大娱乐活动支持各项产品，并且预期美国对进口关税仍将持续以不同形式实施，对其盈利构成一定负面压力。

美国市场货品受阻

彩星玩具表示，未能如2024年受惠于上映的「哥斯拉X金刚：新帝国」电影带动，「哥斯拉X金刚」产品付运量回落、「忍者龟」产品系列无大型娱乐活动推动，需求放缓及贸易紧张局势加剧，令去年4月付运至美国市场的货品受到阻碍，惟部份影响因于去年秋季推出「Power Rangers」产品得以抵销。

彩星玩具又指，美国占收入中76%，仍属最大，欧洲整体占15%，美洲其他地区占6%，而3%则来自亚太地区。 

彩星物业管理收入跌9%

彩星集团业务方面，该集团公布，物业管理业务分部收入为1950万元，按年减少8.5%，该集团将继续对物业投资长远前境保持乐观，并将适当地平衡投资物业组合。

彩星亦指，去年投资物业录得重估亏绌，主要反映香港工商业物业市场持续疲弱，由于经济不稳、供应过剩及零售市场情绪低迷，均对整个地区的市场估值产生影响。

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