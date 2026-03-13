联交所同股不同权改革咨询 建议上市门槛降至200亿元市值 投票权20比1

联交所今天（13日）刊发《咨询文件》，就一系列有关提升香港上市机制竞争力的建议征询市场意见，当中包括就同股不同权改革咨询市场。咨询期至2026年5月8日（星期五）结束。

联交所表示，建议旨在创造更加多元和更有活力的市场环境，提供更丰富的投资机遇，从而更好地满足投资者和发行人的需求。主要措施包括优化不同投票权上市规定，以及便利在海外上市的发行人来港上市等建议。

就同股不同权改革，建议市值门槛由400亿元，降低至200亿港元。或由市值市值100亿元及最近一个会计年度收入至少10亿元，降低至市值60亿元及最近一个会计年度收入至少6亿元。

若市值400亿 投票权比率升至20比1

投票权比例方面，建议放宽至若上市时的市值须至少400亿港元，比例为20比1。另于上市时不同投票权持股金额至少40亿港元的情况下，不同投票权持股占比可放宽至至少5%。

同时又建议优化「创新产业」公司规定，为采用业务模式创新而非科技创新的发行人明确提供以不同投票权架构上市的途径。同时又建议扩大被自动视为「创新产业」公司的科技公司申请人范围（涵盖所有合资格的生物科技和特专科技公司，即使其不按照第18A／18C章上市）。

联交所将分阶段进行上市机制的竞争力检讨，今次《咨询文件》为检讨的第一阶段。

伍洁旋：确保上市机制稳健且富有竞争力

港交所上市主管伍洁旋表示，港交所致力确保上市机制稳健且富有竞争力，巩固香港作为领先国际金融中心的地位。她表示，在与持份者深入沟通后发现，他们普遍希望把握更多优质的创新投资机遇，也希望上市机制在确保投资者信任和信心的同时可以更加高效和与时俱进。

现阶段集中新上市公司 下阶段针对已上市公司

伍洁旋强调，优化上市制度和上市质素并无冲突，另如果上市申请人不适合上市，将不会获批。目前难以估计那些行业的上市申请会增加，希望不同行业和国家的公司都可受惠是次改革。她透露，是次改革著墨于新上市要求，下一阶段将优化已上市公司的持续监管，目前进行研究，将适时公布。至于有多少个阶段，现时很难评论，但会视乎社会环境、参考国际，以及有意上市的公司需求，与时并进，以提升竞争力。

回应市场要求 冀助东南亚企业上市

她形容，港交所于2018年的改革是「由零到有」、「入门级」，包括增加新经济公司、生物科技（18A）及同股不同权（WVR）上市机制；2023年的改革是增加特专科技公司（18C），吸引科技公司。由2018年至今，港交所已累积8年经验，是时候作出检讨和优化，亦要对标国际标准，因为英国、美国、新加坡和澳洲等国家都进行市场优化；以及回应市场要求，巩固国际金融中心的地位，又指是次文件全面，希望可以帮助有意来港上市的东南亚公司。

同股不同权要求仍高于一般主板要求

对于咨询文件建议，若申请人上市时的市值400亿元或以上，则不同投票权比率可提高至20比1。伍洁旋表示，冀借此吸引优质新经济公司，而是次建议的同股不同权的上市要求仍是高于一般主板要求，另有对该类公司有额外要求，包括对持有WVR的股东有持股要求，以确保与小股东的经济利益一致。截止去年底，同股不同权的港股只占所有香港上市公司的1.2%，至今未有相关公司违反上市公司要求或侵害散户的权益。

强化退回机制可提升文件质素

是次咨询文件建议强化退回机制，退回上市申请时，公布所有负责编备申请材料的专业机构，当中增加律师和会计师。她表示，冀「增强版」退回机制可以提升质素、加强惩戒，而市场透明度需要市场共同努力，希望中介机构提供更高质素的文件。她强调，证监会和会财局近日是关注保荐人准备上市申请文件的质量，而非上市公司的质量。