太古全年基本溢利增9% 末期息多派19% 本港写字楼近月重拾动力 住宅信心改善

太古（019）去年撇除投资物业公平值变动的基本溢利113.73亿元，按年升9%，受航空部门的表现及地产部门带来的可观收益所带动，经常性基本溢利97.54亿元，按年升5%。期内总收入904.67亿元，按年增加10%。太古A第二次中期股息派每股2.5元，按年增19%，全年派3.8元，多13%。太古绩后跌1.1%，暂报80.35元。

白德利：地缘政治下仍对增长有信心

太古主席白德利指，中东地缘政治局势的发展将导致市场的不确定性持续，但仍对旗下各项业务的长期增长机遇保持正面，对消费者信心逐步回复持乐观态度。他又指，饮料业务将投资于电子商贸能力及其他新兴渠道，以推动可持续增长；国泰（293）预期可载客量在今年将继续有所增长，并专注于加密现有航线的班次及增加新航点。

太地末期息增5% 维持渐进及中单位数增派息

太古地产部门的太古地产（1972），去年收入增长11%至160.4亿元，基本溢利升27%至86.2亿元。至于经常性基本溢利按年减少3%至62.6亿元，因出售Brickell City Centre商场后的租金收入减少、香港办公楼租金收入下跌。第二次中期息增加5%至0.8元；全年派息增5%至1.15元。太地指，在已计划的投资项目及资本流转策略支持下，目标每年股息以渐进式及中单位数幅度增长，未来派发约一半基本溢利作为普通股息。

有租户扩充写字楼 金钟受惠中环地段复苏

太地行政总裁彭国邦指出，本港办公楼需求虽然短期内持续疲软，但第四季市场开始出现回稳迹象，旗下办公楼由于现有租户扩充空间，加上新股市场转趋活跃重新带动租务需求，出租率维持平稳。他指出，于去年底金融业气氛改善，带动租务查询增加，太古广场受惠于中环较早出现的复苏趋势。

住宅市场方面，彭国邦认为，信心正逐步改善，受惠多项利好政策，以及本地及中国内地买家需求恢复，预期中长期将持续转强。

零售整体向好 内地表现优于疫情前

太地指，香港零售物业组合表现向好，旗下商场年内近乎全部租出，太古广场购物商场、太古城中心和东荟城名店仓的零售销售额分别上升6%、3%及2%，好于香港整体零售市场1%的升幅。该集团指，即使零售气氛预期维持审慎，旗下商场将继续透过加强客户体验，吸引可观的人流。

彭国邦表示，中国内地政府放宽多项政策，成功提振消费信心，包括免签证入境、增值税退税安排，以及更多刺激经济的措施，应占零售销售额增长7%，表现不但优于市场，亦较2019年疫情前水平高出65%。

太地千亿投资已投放670亿

太地2022年宣布1000亿元投资计划，截至3月6日，已承诺投放约670亿元，其中110亿元于香港、460亿元于内地及100亿元于住宅买卖项目，太地指，将继续专注以审慎方式落实投资计划。

可口可乐内地销售受外卖补贴影响

至于太古饮料部门贡献溢利按年跌35%至13.18亿元，撇除非经常性项目的溢利则持平至13.9亿元；期内收益则增加15%至419.76亿元。太古指，去年表现受一些挑战所影响，在内地，外卖平台的进取补贴推动市场结构性转离传统分销渠道，对太古可口可乐的收益增长构成显著压力，越南和泰国亦受激烈市场竞争拖累。太古指，展望2026年市况会有所改善。

太地CFO龙雁仪退休

另外，太古地产宣布，龙雁仪因退休已辞任公司常务董事及首席财务官，由施世华接任。而马天伟不再担任非常务董事，以专注太古公司集团其他业务。