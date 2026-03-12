九仓去年基础净盈利大增47% 受惠拨备大减 内房复苏乏力 忧中东成最具破坏力乱局

九龙仓集团（004）公布2025年全年业绩，受内地发展物业减值拨备大幅减少带动，基础净盈利大增47%至41.04亿元。派息方面，第二次中期股息每股0.2元，全年合共派息0.4元，均与2024年维持不变。

港楼重拾动力 仍面对库存积压

九仓表示，2026年甫开局便迎来更具爆炸性的变乱，最新的伊朗战事可能演变成对中东地区最具破坏力的乱局，还有委内瑞拉、古巴和格陵兰连番接踵遭受威胁。该集团指，前景充满变数，将凭借自身核心优势和稳健的财务管理，在逆风保持业绩稳定。

该集团拍出，内地房地产市场复苏乏力、劳动力市场持续疲软以及产能失衡等因素，仍对经济增长构成下行风险，削弱消费支出；而香港楼市则在政府措施和资本市场回暖带动下重拾动力，但利率波动及库存积压或将继续带来考验。

豪宅气氛向好 港物业收入升2.5倍

香港物业方面，应占收入大升254%至11.4亿元，营业盈利升66%至2.87亿元。年末未入帐销售额10.63亿元。九仓指，香港豪宅受惠股市气氛向好及政府优化「新资本投资者入境计划」，市场初见复苏。

内地发展物业少赚73% 拨备大减带动盈利

内地发展物业应占收入大跌58%至13.63亿元，营业盈利减少73%至2.08亿元；期内计提应占减值拨备8.39亿元，远低于2024年的20.18亿元。至于内地投资物业收入跌3%至44.19亿元，营业盈利跌4%至28.76亿元，该集团指，零售仅靠以旧换新短暂支撑，写字楼供过于求，出租率与租金持续下行。

货箱码头吞吐量跌6%

酒店业务收入升6%至6.56亿元，营业盈利转为收支平衡，2024年为1100万元，香港受访港旅客带动表现向好，内地则受消费模式转变拖累。物流基建收入跌3%至21.28亿元，营业盈利跌12%至2.78亿元，现代货箱码头于香港的吞吐量跌6%至330万个标准货柜，深圳码头录得增长。