康健国际发盈喜 料去年转赚最多1630万元

康健国际医疗（3886）发盈喜，料去年全年纯利1040万至1630万元，较2024年亏损约2亿元，成功扭亏为盈。

该集团指，去年录得盈利主要由于投资物业的公平值亏损减少，联营公司的减值亏损减少，商誉减值亏损减少，以及联营公司转亏为盈。

经营溢利料增长最多64%

康健又指，倘撇除「其他收益及亏损净额」的影响，预期去年亦录得股东应占经营溢利2650万至4160万元，即较前一年股东应占经营溢利约2540万元，增加4.3%至63.8%。

持续营运效率 优化香港连锁医务中心布局

康健早于中期业绩扭亏，指出在经营环境严峻下，经营表现并无重大不利变化，正致力于持续提升营运效率，锐意优化香港连锁医务中心布局，尤其专注于满足日益增长的高性价比医疗服务需求，标在人口稠密的民生社区，开设多诊室的综合医务中心，提供一站式医疗服务。同时该集团去年亦推出「普通科视像诊症服务」，为市民提供诊症便利。

伙中人寿海外布局大湾区 建一站式医保生态圈

对于跨境就医趋势，康健去年与中国人寿海外公司香港分公司，签订合作协议，成为 「ENRICH• 盈加」一站式健康管家的合作伙伴，计划整合于香港及中国内地各业务板块的现有医疗保健资源。康健指，将以8600多万大湾区居民的健康需求为导向，连系旗下的连锁医务中心、医学影像及诊断中心、健康管理中心、医院及互联网医院，搭建一个全周期、一体化、一站式的医疗保健服务生态圈。

去年6月底逾400医疗点 810名医务人员

截至去年6月底，康健拥有422个医疗服务点，包括247个普通科、63个专科、20个牙科，以及92个辅助服务点。康健上半年共有810名医生、牙医及辅助服务人员，通过旗下自营及联营的医疗服务中心网络提供医疗服务。