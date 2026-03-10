Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

康健国际发盈喜 料去年转赚最多1630万元

股市
更新时间：22:30 2026-03-10 HKT
发布时间：22:30 2026-03-10 HKT

康健国际医疗（3886）发盈喜，料去年全年纯利1040万至1630万元，较2024年亏损约2亿元，成功扭亏为盈。

该集团指，去年录得盈利主要由于投资物业的公平值亏损减少，联营公司的减值亏损减少，商誉减值亏损减少，以及联营公司转亏为盈。

经营溢利料增长最多64%

康健又指，倘撇除「其他收益及亏损净额」的影响，预期去年亦录得股东应占经营溢利2650万至4160万元，即较前一年股东应占经营溢利约2540万元，增加4.3%至63.8%。

持续营运效率 优化香港连锁医务中心布局

康健早于中期业绩扭亏，指出在经营环境严峻下，经营表现并无重大不利变化，正致力于持续提升营运效率，锐意优化香港连锁医务中心布局，尤其专注于满足日益增长的高性价比医疗服务需求，标在人口稠密的民生社区，开设多诊室的综合医务中心，提供一站式医疗服务。同时该集团去年亦推出「普通科视像诊症服务」，为市民提供诊症便利。

伙中人寿海外布局大湾区 建一站式医保生态圈

对于跨境就医趋势，康健去年与中国人寿海外公司香港分公司，签订合作协议，成为 「ENRICH• 盈加」一站式健康管家的合作伙伴，计划整合于香港及中国内地各业务板块的现有医疗保健资源。康健指，将以8600多万大湾区居民的健康需求为导向，连系旗下的连锁医务中心、医学影像及诊断中心、健康管理中心、医院及互联网医院，搭建一个全周期、一体化、一站式的医疗保健服务生态圈。

去年6月底逾400医疗点 810名医务人员

截至去年6月底，康健拥有422个医疗服务点，包括247个普通科、63个专科、20个牙科，以及92个辅助服务点。康健上半年共有810名医生、牙医及辅助服务人员，通过旗下自营及联营的医疗服务中心网络提供医疗服务。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
00:27
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
即时国际
13小时前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
生活百科
6小时前
天气︱季候风来袭「倒春寒」 周六巿区16°C 上水低见13°C 离岸高地吹6级强风
01:10
天气︱季候风来袭「倒春寒」 周六巿区16°C 上水低见13°C 离岸高地吹6级强风
社会
10小时前
陈玉莲缺席《名媛望族》饭局却现身此场合？为好友罕露面到贺 65岁真面目太惊人
陈玉莲缺席《名媛望族》饭局却现身此场合？为好友罕露面到贺 65岁真面目太惊人
影视圈
6小时前
港人中山睇中医¥112包诊金连药直送上门 连香港「医疗券」都用得 网民热议：平靓正？｜Juicy叮
港人中山睇中医¥112包诊金连药直送上门 连香港「医疗券」都用得 网民热议：平靓正？｜Juicy叮
时事热话
7小时前
稻香晚市优惠平过两餸饭？！龙趸/烧味/黄酒鸡+小菜套餐$138起 再送炖汤/白饭/煲仔饭
稻香晚市优惠平过两餸饭？！龙趸/烧味/黄酒鸡+小菜套餐$138起 再送炖汤/白饭/煲仔饭
饮食
11小时前
将军澳南升级「天桥之城」？入境处旁新街市大楼 建2桥接私楼 13层设施全面睇！健康院/捐血站 3项为长者而设
将军澳南升级「天桥之城」？入境处旁新街市大楼 建2桥接私楼 13层设施全面睇！3项为长者而设
生活百科
9小时前
港铁一家五口「人形蜈蚣」冲闸 被拍下母竟回头怒睥镜头 网民：挑战人体极限｜Juicy叮
港铁一家五口「人形蜈蚣」冲闸 被拍下母竟回头怒睥镜头 网民：挑战人体极限｜Juicy叮
时事热话
10小时前
视后翻红却被轰「港婶」？遭尖锐批评自大、无礼貌、乞人憎 神级回应获近5千人赞好
视后翻红却被轰「港婶」？遭尖锐批评自大、无礼貌、乞人憎 神级回应获近5千人赞好
影视圈
6小时前
4400万六合彩头奖得主卖楼 沽东涌映湾园三房 9年前Full Pay入市
楼市动向
2026-03-09 18:00 HKT