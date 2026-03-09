恒指收跌348点 AI股逆市受捧 港股通新贵有炒作 迅策飙五成 分析忧大市未脱险｜港股开市

中东局势影响下，霍尔木兹海峡持续遭封锁，刺激国际油价升穿100美元大关，创2022年7月以来高位。油价飙升忧虑下，亚洲股市再急跌，尤其是高度依赖原油进口的日、韩、台股市跌幅靠前，而港股亦受外围拖累，恒指一度跌851点或3.3%，失守25000关，创去年8月底以来最低，惟北水大幅买入，以及部分AI应用股、石油股逆市有炒作，为港股带来支持，恒指尾市跌幅喘定，全日收报25408点，跌348点，25000关失而复得。

大市成交增至3923亿

恒指今早低开682点后，最多跌851点，见24906点，失守25000关，触底后随即反弹，最终收报25408点，跌348点。国指收报8581点，跌46点；科指收报4941点，跌5点。指数换马生效，大市成交增至3,923亿元，是去年10月中以来最多。北水扭转流出趋势，转流入372.14亿元，是有纪录以来最多单日净流入。

G7传释石油储备 油价升幅收窄

美国期油和布兰特一度高见119美元水平，其后传七国集团 (G7) 、日本等将释出紧急石油储备，国际油价升幅虽收窄，但仍升超过1成。部分石油股逆市向上撑市，中海油（883）涨3.3%，收报27.5元；中石油（857）扬2.3%，收报10.64 元；其他石油相关股亦受捧。中港石油（632）急升19.5%，收报0.52 元；山东墨龙（568）飙升25.1%，收报10.38 元；百勤油服（2178）走高41%，收报0.265 元。

蓝筹新贵走弱 洛钼跌半成

恒指成份股换马生效，蓝筹股新贵多数走弱，洛钼（3993）急跌5.2%，收报20.3 元；老铺黄金（6181）挫4%，收报635.5 元；宁德时代（3750）跌1.9%，收报503 元；国指新贵贝壳（2423）亦下滑1.7%，收报42.72 元；地平线机器人（9660）挫4.8%，收报7.31元。不过，不少港股通新贵多数表现亮眼，五一视界（6651）升7.4%，收报48.9 元；英矽智能（3696）走高7.1%，收报59.45 元；轻松健康（2661）向上16.7%，收报101.1 元；迅策 (3317)大升52.4%，收报115.8 元。

上周五急升科网股升跌不一。阿里巴巴（9988）下降1.5%，收报128.7 元；快手（1024）跌1.5%，收报60.55 元；传腾讯（700）计划作为被动财务投资者参与派拉蒙Skydance收购华纳兄弟探索（Warner Bros Discovery）交易，腾讯跌0.6%，收报516 元；京东（9618）下滑1%，收报105.5 元。惟美团（3690）向上2.4%，收报78.7 元。

航空股挨沽 国泰跌逾5%

油价高企，市场忧虑航空公司加价，航空股挨沽，国泰航空（293）大跌5.1%，收报12.18 元；国航（753）跌3.7%，收报5.68 元；南航（1055）跌2%，收报4.81 元；东航（670）下滑2.9%，收报4.38元。

内地OpenClaw热度提升，AI应用股逆市受捧。金山云 (3896)涨13.7%，收报7.32 元；MiniMax（100）急升23.8%，收报997元，接近千元大关；智谱（2513）走高8.1%，收报575元。

个股方面，三只新股首挂录得两跌一升，优乐赛共享（2649）收报6.2元，较招股价11元泻43.6%，不计手续费一手蚀2,400元；埃斯顿（2715）收报12.9元，较招股价15.36元跌16%，一手账面蚀492元；只有兆威机电（2692）较招股价71.28元升2.4%，一手账面赚172元。

李泽铭：环球股市仍有向下风险

红蚁资本投资总监李泽铭表示，亚洲股市周一大跌主要是由油价飙升带来的通胀风险所导致，因而港股早段大跌逾800点，惟其后七国集团 (G7) 等释放石油储备的消息令油价降温，加上北水大额流入为港股带来支持，所以港股跌幅收窄收市。他续指，七国集团 (G7) 释放石油储备的消息虽然暂时缓解了市场对油价高企的忧虑，但由于欧洲多国本身的石油储备就不多，美国的石油储备亦未恢复至最高水平，估计释放石油储备对高油价的实际帮助有限，并料若国际油价短期内持续向上，环球股市仍有向下风险，而恒指短期内或将下试25000点，上试26000点有明显阻力。

1215：受油价飙升忧虑触发环球大跌市下，恒指今早低开681点后，最多曾跌851点，低见24906点，失守两万五点，惟低位有支持，中段跌幅曾收窄至566点，高见25191点，其后再次回落，中午收报25101点，跌656点或2.55%，半日成交2,193亿元。科指方面，中午收报4831点，跌115点或2.34%。

重磅蓝筹股中，汇控（005）及友邦（1299）半日分别跌3.6%及5.5%，连带阿里（9988）跌4%，为拖低恒指三大股份；此外，平保（2318）及腾讯（700）亦分别跌5%及1.6%。

洛钼跌近7% 半日表现最差蓝筹

单计股价变幅，今日刚正式染蓝的洛钼（3993）急跌6.8%，为半日表现最差蓝筹，新地（016）、吉利（175）及恒隆地产（101）亦跌逾6%。至于另外两只新晋蓝筹同样向下，老铺黄金（6181）跌4.9%，宁德时代（3750）亦跌4.4%。

相反，石油股撑市，中海油（883）及中石油（857）分别升7%及3.6%，连同煤炭股中国神华（1088）升4.5%，为表现最亮眼蓝筹。此外，比亚迪（1211）、蒙牛（2319）及美团（3690）升幅介乎0.1%至0.5%，亦属少有力保不失的蓝筹。

山东墨龙曾升97% 半日涨五成

板块表现方面，石油及相关服务股为市场焦点，但普遍冲高回落，除了中海油及中石油外，中港石油（632）曾升逾七成，半日仅升33%；山东墨龙（568）曾升97%，半日仅升49%；百勤油服（2178）则曾升57%，半日升36%。

此外，部份AI概念股继续逆市受捧，其中MINIMAX（100）半日升4%，惟智谱（2513）则跌3.5%。至于今日刚获纳入港股通的五一视界（6651）则升5.2%、英矽智能（3696）亦升3.6%，轻松健康（2661）更升一成。

0930：中东战局未见降温迹象，仍未有油轮可通过霍尔木兹海峡，刺激国际油价一度飙升两成，其中布兰特期油暂升逾17%，报108.65美元；WTI期油暂升逾19%，报108.31美元。美股三大指数期货全线向下，跌幅介乎2%至2.4%。被视为避险资产的金价亦难逃一跌，今早跌逾2%至约5,066美元。

亚太区股市方面，日经225指数暂跌近6.8%，报51841点；韩股更跌逾7.7%，报5152点。本港恒指开市则报25075点，跌681点或2.65%。有分析指，随着市场对于中东战局速战速决憧憬落空，恒指或下试约24500点。

科网股纷纷向下，腾讯（700）开市跌3.2%；阿里巴巴（9988）跌4.2%；美团（3690）跌3.2%；京东（9618）跌3.8%；小米（1810）亦跌2.2%，百度（9888）跌逾6%。其他蓝筹股中，紫金（2899）跌5.3%，汇控（005）亦跌半成。

石油股则逆市向上，中海油（883）升8%；中石油（857）升7%；中港石油（632）更升15%；油服股方面，山东墨龙（568）及百勤油服（2178）均升近15%。

植耀辉：本周大波动在所难免

耀才证券研究部总监植耀辉表示，上周五恒指夜期较港股收市低水逾400点，加上恒指成分股调整生效，港股今日低开可能性较高，波幅或相对较大，而中东局势尚未明朗，相信将持续困扰全球金融市场，特别是战事推高油价，已引发市场对原油供应量和通胀因素的担忧，料港股本周出现大波动在所难免，料恒指在25000至26000点上落。

曾永坚：恒指或下试24500点

香港股票分析师协会副主席曾永坚则表示，中东局势带来的环球滞胀风险，正加速市场套现风险资产的情况，港股短期内难以摆脱抛售压力，恒指或下试24500点。上周市场曾期待中东战事速战速决，导致港股在内的股市出现技术反弹，但实际上未如预期，美国总统特朗普表示战事或需要4至5周，加上市场逐渐消化中国两会的利好消息，在欠缺市场憧憬下，港股本周大升大落的走势机会将降低。

美股交易开始夏令时间

展望本周，美国将于今天（9日）开始夏令时间，美股交易时间和经济数据公布时间将提前一小时。中国将于本周一率先2月CPI和PPI数据，隔日海关总署将发布1至2月进出口数据。据内媒早前引述数据预期，市场机构对中国2月CPI按年比中位数为0.8%，对PPI预测按年比中位数为负1.1%，整体而言2026年通胀缓慢回升。另外，上周开始的中国两会亦将于本周内闭幕。

美国上周五出炉的非农数据意外爆冷，令市场对于美国减息时间预测再度推迟，不过本周内美国将会公布的2月CPI；「联储局最爱通胀指标」1月核心PCE数据；去年第四季实际GDP等一系列数据重要数据，未知上述数据是否会改变市场现有对美国减息步伐的预测。另外，联储局官员鲍曼亦将在本周进行演说，内容有机会涉及未来的减息讯息。

目前正值港股3月业绩期，宁德时代（3750）、国泰航空（293）、理想汽车（2015）、蔚来（9866）、太古地产（1972）等重要股份将在本周内公布最新业绩情况。

