油价急升拖累 环球股市插水｜古天后

3月9日，部份时间有阳光，今晚大致多云，有一两阵微雨。受中东战火影响，港股3月开局即3连跌，恒生指数最多累跌1672点；周四开始企稳，翌日进一步急弹435点至25757水平收市，但按周则仍要跌873点或3.27%。中东局势仍然紧张，美伊战事未有停火迹象，霍尔木兹海峡运输中断导致油价升穿90美元一桶，有分析指如中东局势未见缓解，金融市场将持续震荡，环球股市有机会出现深度调整。

中东局势仍困扰后市，尤其油价高企，不仅减慢了美国减息步伐，甚至有机会令通胀复燃，而港股明显转弱，本年度低位有机会仍未出现。上周五夜期再度大幅低水，较周五恒生指数收巿价低水愈400点，而假日黑期更跌穿25300水平，预期周一早上港股低开。今早油价急升，突破100美元，拖累各地股市期货市场急跌，今早黑期跌至接近25000关，日经指数开市即跌逾3%，开市后跌势加剧，料今早港股亦裂口低开。

大市短期能否见底，取决于25000关能否守稳。如今日大市低开，跌穿25000关，料下方首个支持为24800-24850，而今日较大支持为24500-24600。至于今日出现下跌裂口进行回补，即反弹至25200-25250上周五低位，若然裂口未能回补，或回补后仍受困裂口底部，则视乎外围市况，进一步向下寻底。

留意本周美国多个重要经济数据公布，包括消费物价指数（CPI）及个人消费开支（PCE）物价指数本周出炉。当地1月CPI降至2.4%，核心CPI也降至2.5%，预计两者2月将维持不变。惟可能对市场产生更大影响系PCE数据，因为联储局对其关注度更高，而且与CPI数据不同，其仍然徘徊在3%附近。JOLTs职位空缺数据也将于周五（13日）公布。不过中东战火下，油价急升，短期内联储局已无条件减息，反而注意及后油价有否令通胀重燃，唔减息之余反令息口回升。

恒指或往24000水平寻支持

内地今早将公布2月居民消费价格指数（CPI）及工业生产者出厂价格指数（PPI）的数据。之前数据显示，1月居民消费需求持续恢复，CPI按月上升0.2%，按年上升0.2%；PPI按月上升0.4%，按年下降1.4%。暂时数据好坏，似乎已被高油价嘅负面因素所盖过，加上日韩股市今早显著下跌，港股今早劫数难逃。

虽然港股目前估值仍算合理，个别优质股更已调整至吸引水平，如业绩表现理想，稍后有机会修复估值。不过在战火阴霾下，有意吸纳优质股份，亦有心理准备要分段买入，恒生指数25000点为250日线，亦是牛熊分界线之所在，如跌穿最好于三个交易日之内收复失地，若然真的突破向下，超过三个交易日收市低于此水平，恒生指数或进一步往24000水平寻找支持。

古天后