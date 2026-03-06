恒指急弹435点 京东物流绩后飙23% 科技股领市 专家提醒战事困扰未除｜港股收市

伊朗战事未见停火迹象，国际油价升至2024年年中以来最高水平，市场对于通胀恐慌卷土重来，美股隔晚下跌，但亚洲股市则未受波及，普遍造好。港股在科网股重拾升势的带动下高开高走，恒指全日收报25757点，升435点或1.7%，创2月23日以来的最大单日升幅，并是表现最好的亚洲股市。大市成交则略回落至2927亿元，不足3000亿元，是本周最少的单日成交。北水继续流走21.88亿元，连续第三日净流出。

恒指高开37点后，早段曾倒跌54点，但是其后迅速重拾升势，最多升485点，全日保持高位收报25757点，升435点。国指收报8628点，升176点或2.1%。科指跑赢大市，收报4947点，升151点或3.2%。

恒指全周跌873点 京东健康累挫15%

全周计，3月首周恒指累跌873点或3.3%，是去年11月中以来最大的单周跌幅；国指累跌231点或2.6%；科指累跌190点或3.7%，连跌三周。股份方面，京东系荣辱互见，京东物流（2618）累升13.1%，为本周表现最佳蓝筹股；京东健康（6618）累跌14.7%，为本周表现最差蓝筹股。

京东单日大升10%

踏入业绩期，京东系绩后表现强势，京东（9618）去年第四季经调整盈利符合预期，且外卖业务亏损按季减少，京东大升10%，收报106.6元。至于京东物流（2618）大升23%，收报12.63元，为表现最佳蓝筹股；京东工业（7618）走高7.1%，收报11.47元；京东健康（6618）涨1.9%，收报48.4元。

ATM升逾3%

其他重磅科网股带领大市，阿里巴巴（9988）扬3.5%，收报130.7元；美团（3690）涨3.2%，收报76.85元；腾讯（700）升3.4%，收报519元。小米（1810）发布移动端Agent产品「Xiaomi miclaw」，股价扬3.8%，收报33.42元。哔哩哔哩（9626）去年第四季营收和经调整利润均胜预期，惟绩后逆市跌4.5%，收报201.2元。

全国两会政府工作报告首次将生物医药产业明确纳入国家「新兴支柱产业」序列，生物医药板块显著走强。药捷安康（2617）飙升43.5%，收报92元；宜明昂科（1541）弹高17.2%，收报4.43元；映恩生物（9606）向上8.4%，收报315.6元；翰森制药（3692）升3.4%，收报33.6元。和黄医药（013）去年盈利按年升11倍，股价升5.3%，收报22.18元。

电车股普遍上涨，大华继显发表报告指，美伊冲突推升油价，或加快电动车普及进程；同时中国两会释放深入整治反内卷竞争的讯号。吉利（175）扬7.9%，收报16.36元；零跑（9863）升5.9%，收报40.74元；小鹏（9868）走高4.2%，收报66.35元；理想（2015）涨2.8%，收报67.45元。比亚迪（1211）公布第二代刀片电池暨闪充技术，补能效率接近燃油车，股价亦升2.3%，收报94.7元。

携程回应内卷 股价升7%

个股方面，Prada母公司普拉达（1913）去年盈利增1.6%，但遭大行中信里昂下调目标价，认为其将受旗下品牌Miu Miu增长放缓和旗下品牌范思哲的股权稀释拖累，普拉达逆市下滑5.8%，收报40.88元。携程（9961）下周四起推出「AI生意助手」（调价助手）功能，以旨在降低酒店间非理性价格「内卷」，该公司股价扬7.2%，收报418元。

伍礼贤料25000点较强支持

光大证券国际证券策略师伍礼贤表示，带动港股反弹的原因，主要是此轮跌浪较其他市场更早开始，技术上已跌至关键25000点支撑位，形成了较强的止跌力度，而且京东因业绩表现带动股价上涨，同时推动阿里、美团等科技股回升，科技股贡献显著。他续指，近两日表现可能只是超跌后短暂的技术反弹，估计中东局势仍会持续困扰港股走势，港股下周走势将依然波动，恒指短期上落区间为25000点至26300点，并建议投资者策略上不宜过度进取。

对于两会，伍礼贤则表示，两会政策提出的反内卷、刺激内需、推动AI发展等措施，对不同产业都带来支持，亦是推动科技股和汽车股等板块反弹的众多因素之一。

港股今早越升越有，恒指轻微高开37点后，一度倒跌53点，其后重拾升势，最多升481点，中午收报25788点，升468点或1.85%。成交额1,412.72亿元。科指升177点或3.7%，报4973点。

京东系绩后表现强势，京东物流（2618）半日大升21.3%，为表现最好蓝筹；京东（9618）亦升8.51%；京东健康（6618）则升3.49%。

科网股带领大市，阿里巴巴（9988）升4.27%，报131.7元；腾讯（700）升3.98%，报522元；美团（3690）亦升3.96%；小米（1810）、网易（9999）均升5.9%；携程（9961）大升7%。哔哩哔哩（9626）绩后逆市跌2.37%。

内需股有追捧，蒙牛（2319）半日升5.89%；海底捞（6862）、九毛九（9922）均升3%；李宁（2331）及安踏（2020）分别升2.2%及1.46%。

0930：伊朗战事持续，油价升至2024年年中以来最高水平。美股三大指数周四全线下跌，道指一度泻1162点，收跌784点或1.61%，报47954点；标指跌38点或0.56%，报6830点；纳指跌58点或0.26%，报22748点；反映中国概念股表现的金龙指数下滑1.43%，报6913点。

港股方面，恒指高开37点，报25358点。重磅科网股靠稳，腾讯（700）升0.39%；阿里巴巴（9988）升0.47%；美团（3690）无升跌；小米（1810）升0.87%；网易（9999）升1.78%。

京东（9618）去年第四季经调整净利润按年跌90%，符预期；今早开报98.5元，升1.59%。京东物流（2618）去年经调整多赚7.5%，股价高开6.43%。京东健康（6618）全年经调整多赚68.9%，股价亦高开3.57%。

哔哩哔哩（9626）跌2.75%，报204.8元，该公司第四季经调整净利润按年大增94%，胜预期。

其他焦点股，中石油（857）升1.46%；友邦（1299）升1%，报86元。



北水动向方面，周四南下资金净卖出港股277.35亿港元。腾讯(700)、中海油(883)、山东墨龙(568)分别获净买入15.41亿港元、3.22亿港元、8,270万港元；值得留意是，腾讯连续五日获净买入，累计净买金额近70亿港元。盈富(2800)、恒生中国企业(2828)、南方恒生科技(3033)分别遭净卖出136.61亿港元、60.73亿港元、39亿港元。