港股反弹回补下跌裂口 惟上方阻力重重｜古天后

3月5日，大致多云，日间短暂时间有阳光。据《纽约时报》报道，伊朗欲间接向美国提出和谈，市场憧憬战争唔会持久，美股周三止跌后大反弹。由于预计中东战事快结束，纽约期油抽升3.58%后倒跌1.72%，道指高开88点后，升幅一度扩大至352点，高见48854，收市升238点或0.49%，报48739；标指升52点或0.78%，报6869；纳指升238点或1.29%，报22807点，俗称「恐慌指数」的VIX波动指数曾回落13.44%至20.4。重磅股中，亚马逊股价收市升3.9%，为升幅最大道指成份股；Tesla升3.4%，Meta升1.9%，Nvidia升1.7%

高盛：仍然太多未知因素

高盛行政总裁David Solomon出席澳洲投资会议时表示，市场对中东战争反应出乎意料温和，目前仍然太多未知因素，甚难作推测，或需几星期先真正消化影响。外电引述伊朗情报部门消息表示，有关伊朗希望间接向美国提出和谈新闻报道纯属谎言。暂时中东战火仍未停，市场仍充斥住不确定因素。

美国10年期债息尾段曾涨4.4个基点，至4.1厘，对息口较敏感嘅2年期债息转升4.9个基点，至3.549厘。联储局理事（Stephen Miran）于彭博电视访问中表示，他相信联储局继续减息依然是合适做法，认为目前就中东战争对美国经济影响作出立场是言之过早。高盛环球外汇和利率策略员Kamakshya Trivedi指出，若伊朗战争迅速降温，联储局有望今年减息两次。美汇指数一度回吐0.36%至98.7，日圆涨0.56%至156.86兑每美元。加密货币「一哥」比特币曾抽高9.8%，至74,051美元。美汇指数回软，资金再流入金市，现货金价一度反弹2.31%至5,206.2美元。

恒指倘企稳25700 反弹可持续

中东战火拖累亚洲股市急挫，昨日韩股暴泻12%；泰国股市急跌8%；日经指数亦跌逾3%，港股亦受拖累低开，恒指低开298点见25470已为全日高位，盘中跌幅一度扩大至809点，低见24958，午后跌幅收窄，但仍要跌518点，报收25249，连跌三日，成交额3,643亿。港股3月开局出师不利，恒指累跌1,381点，昨日曾跌穿1月低位25630，更一度考验250日线约25000水平，幸而最终仍守于250日线之上，于250日线见支持下，短线超卖下或见反弹。其实恒指已自1月底高位28056累跌逾3,000点，而250日线守住，中长线仍未扭转牛市格局，现水平入场买入优质蓝筹股，已为一个不错切入点。尤其本来港股相对环球其他股市估值已相对便宜，目前估值更平绝全球，若然内地宏观经济能稳中向好，港股中长线价值预期已逐步浮现。

不过短线而言，地缘政治局势仍充满不明朗因素，港股纵有反弹，上方仍要面对重重阻力，暂难随即V弹急升，走势料较为反复。由于隔晚美股显著反弹，夜期及ADR亦大幅高水，夜期重上25500水平，今早黑期更重上25600水平，料今早大幅裂口高开。

昨日大市遗下一个下跌裂口25470-25727，料今日反弹先回补此裂口，裂口顶部能否企稳25700水平甚为重要，如能企稳25700，则反弹可持续。内地两会已开幕，会期为七日，留意期间有否利好经济政策出台，支持股市做好。反弹首个阻力为25750-25800，26000-26200阻力更大，除非大市能重返20日线即26500水平企稳，否则仍难言完全摆脱弱势。

古天后