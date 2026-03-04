韩股连日暴泻 单日曾挫一成 韩元曾创16年最大跌幅 「若油价续涨肯定再跌」

中东紧张局势持续升级，亚太区股市挨沽，日韩股市继续暴跌，其中日经225指数今早曾跌近4%，低见54063点；韩国KOSPI指数更曾跌12.6%至5213点，并较上周五历史高位6347点大跌逾两成（仅两个交易日），其中焦点股三星电子（Samsung）和SK海力士（Hynix）分别曾跌逾一成及9%。同时，韩国KOSPI 200指数期货曾跌5%，导致程序化交易暂停5分钟。有分析指出，受中东冲突引发的避险情绪影响，韩国股市即将进入调整阶段。

海力士和三星等科技股拖低大市

对于韩国股市近日大跌，光大证券国际证券策略师伍礼贤接受访问分析指，除了外围因素，韩国股市本身在前期已累积较大升幅，因此在市场气氛逆转时，调整压力也相对沉重。他特别提到，早前贡献指数升幅的主要动力，如海力士和三星等大型科技股，在此轮跌市中领跌，其股价快速回落，对整体指数造成了巨大拖累。

香港股票分析师协会副主席郭思治则称，中东局势紧张，韩国股市亦不能幸免，加上个别韩股已累积一定升幅，故一旦出现技术性回吐，趺幅会较为明显，至于在香港挂牌的相关ETF，亦当受累。例如南方两倍做多三星电子（7747）便持续受压，半日已跌逾15%，现报69.86元。

韩国依赖原油进口 经济直接受压

伍礼贤进一步解释，市场目前最担忧的是中东局势可能导致原油运输成本急剧上升。他指出，若伊朗封锁霍尔木兹海峡，全球将有三分之一的石油与天然气运输受阻。即使油轮绕道而行，运输时间与成本的增加也会直接推高油价。他认为，油价持续上涨将对全球经济带来多重打击，对于韩国等依赖原油进口的经济体，其经济将面临直接压力。另外，油价上升可能再次推高美国通胀，对其经济造成损害。中国方面，虽然内地拥有战略石油储备可作短期缓冲，但若油价长期维持高位，工业生产的能源成本将会上升，长远来看会削弱企业的盈利能力。

油价上涨 威胁储局放宽币策前景

另有外媒报道指出，美伊战争导致的油价飙升，已威胁到联储局放宽货币政策的前景，令投资者正在重新审视那些过热的股票投资策略。另有银行预测人士表示，由于能源价格上涨威胁到韩国这个石油消费国的增长，韩元的暴跌似乎将进一步加大。

事实上，韩元汇价周二一度跌逾4%，为2010年以来最大跌幅，甚至跌穿1500韩元兑1美元水平，低见1506韩元，为全球金融危机以来最低水平；不过，韩元周三开盘后收复了部分跌幅，最新美元兑韩元则报1,474水平。

韩元兑美元恐向1600迈进

纽约银行策略师Wee Khoon Chong表示，韩元最坏情况可能会跌至1,570左右。货币期权交易员也认为韩元有进一步走软的空间。根据引伸波幅显示，韩元到6月底见1,550可能性约36%。纽约富国银行策略师Brendan McKenna表更指，如果情况从现在开始变得更糟，则有可能向1600迈进，若市场情绪受损且油价继续上涨，韩元肯定会遭进一步抛售。

针对韩股急跌，Roundhill Investments行政总裁Dave Mazza表示，「这看起来更像是仓位平仓，而不是韩国特有的基本面崩溃」，当全球风险偏好转向，能源和外汇波动大幅上升时，那些规模最大、流动性最强的指数就会迅速降低风险。

后市取决紧张局势是否稳定

Forex.com的Fawad Razaqzada则表示，目前市场正在不断针对新闻标题进行交易，后市很大程度上取决于紧张局势是否稳定，或者这是否会成为全球供应更长期中断的开始。纽约银行市场宏观策略主管Bob Savage２指，鉴于过去3年全球经济增长期间风险不断累积，全球市场仍有很大的调整空间。

凯投宏观的Jennifer McKeown更指出，长期冲突将油价持续推高至90至100美元，将是一个重大的经济阻力，又指各国央行虽然会避免加息以应对有关冲击，但减息可能会被推迟。

相关文章：中东局势累中日韩股市向下 韩股暴跌逾7%最伤 三星泻近一成 外资两日卖出10万亿韩元